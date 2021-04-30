上海2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月26日至30日，13名来自上海聋哑青年技术学校的学生在上海虹桥祥源希尔顿酒店成功完成了“职业体验周”活动。这是继去年聋青技校与上海希尔顿酒店管理（上海）有限公司及旗下6家酒店签署三年战略合作协议之后，开展的第一年活动。



上海虹桥祥源希尔顿为聋青技校提供职业体验活动

2020年12月9日，希尔顿酒店管理（上海）有限公司及其旗下6家位于上海的酒店，与上海市聋哑青年技术学校签署战略合作协议，为该校一、二、三年级点心烹饪专业的特殊学生每年提供为期一周的职业体验活动，为学生规划职业生涯、及早适应职业环境提供便利。

作为希尔顿旗下6家签约酒店之一，上海虹桥祥源希尔顿酒店长期以来一直对扶残助残事业充满热情，定期为上海聋青技校的办学提供切实的帮助和支持，为其毕业生提供实习与就业的机会，还多次与姊妹酒店一起，将内部慈善义卖活动所得的善款，用于资助聋青技校学生的学习。



上海虹桥祥源希尔顿为聋青技校提供职业体验活动

4月26日早上九点，上海虹桥祥源希尔顿酒店管理层为同学们举办了热情洋溢的欢迎会。酒店总经理Bill Fisher（比尔∙费舍尔）先生介绍了自己在中国的经历，并认真向同学们学习了手语。酒店人力资源部还给同学们发放了“希尔顿美金”。对上海虹桥祥源希尔顿的团队成员来说，这是一种独特的激励措施，可以在这张“美金”上记录值得感恩的人和事，并将它给到对方表示感谢。

此外，两位来自酒店前厅部和厨房部的残障团队成员也前来分享了自己的工作心得，她们面带笑容，充满信心地鼓励大家，一定要仔细工作、乐观开朗，认认真真地过好每一天。

在为期一周的体验中，同学们在客房部、饼房、餐饮部、人力资源部等多个部门和岗位上，跟着自己的带教老师一丝不苟地认真学习、勤奋工作。活动最后一天，上海聋哑青年技术学校校长杨七平先生来到了现场，参加酒店为同学们准备的结业仪式，并对酒店的支持表达了真挚的感谢。



上海虹桥祥源希尔顿为聋青技校提供职业体验活动

上海虹桥祥源希尔顿酒店 积极响应希尔顿集团“为社区带来积极影响”的企业使命，长期在社区中开展公益项目和慈善活动，以多元的企业文化拥抱特殊员工，积极承担扶残助残的社会责任。“职业体验”形式的校企共建，受到了上海聋青技校师生的高度欢迎。不但为特殊学生的顺利实习和就业奠定良好基础，校方还可根据实际及时调整教学内容，培养社会所需要的专业人才。

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