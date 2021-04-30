春水北上 – 厦门企业家盈趣科技林松华暖心捐赠，助力高校建设

厦门2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 高等学府的杰出校友群体，一直是推动各大高校发展的重要力量。

近年来，国内多所知名高校屡获校友“亿元级”的捐赠：2019年10月，张一鸣向自己的母校南开大学捐赠1亿元；去年6月，中国科学技术大学校友李西廷向母校捐赠1亿多元；今年4月，厦门大学迎来百年华诞，更是收到86级会计系校友朱益民、徐华东、99级企业管理系校友许华芳等杰出校友的多笔“亿元级”捐款……

2021年4月13日，天津大学杰出校友、盈趣科技董事长林松华发起的厦门春水爱心基金会，向天津大学慷慨捐资3.13亿元，用于全面支持天津大学的发展。这也是天津大学建校以来收到的最大一笔社会捐赠。

随着这笔捐赠的签约，春水基金和林松华的名字再一次引起人们的关注。这个由林松华在2013年发起的公益基金，在过去的几年里，已经多次慷慨倾资，支持教育事业的发展。为此，观澜财经专门采访了盈趣科技董事长、厦门春水爱心基金会发起人林松华。

尽管自己一手创立的公司现已是国内工业互联网和民用物联网的领军企业，独创的UDM模式在智能化生产领域一骑绝尘，但这位气质低调的掌舵人，却仍在过着一种简朴、单纯的生活。

甚至在接受观澜财经采访的过程中，他还多次强调“我是农村来的孩子”、“清苦惯了”。

但他身边的人都知道，在爱心公益事业上，林松华可是要大方得多。这位优秀的企业家，同时也是位热心公益事业的慈善家：在献爱心这件事上，林松华已经做了几十年。甚至，林松华本人的微信头像也是“春水基金”的LOGO。

一口气捐了三个“小目标”，不是他的一时兴起，而是刻在他基因里的情怀。

爱心萌芽：捐出半个月生活费

发现“献爱心”这件事能带给自己幸福感，是在林松华刚上大学的时候。

出生于闽北农村，从小在艰苦朴素的条件里成长起来，林松华天然地有着比别人更能吃苦的能耐。凭着这份吃苦耐劳，他从上大学起就开始勤工俭学。跑腿、搬运、发传单，甚至修手表他都干过，当月就挣了200多元“巨款”：这笔钱足够他奢侈一把，买下当时能买到的最好的网球拍，并计划着用剩下的钱请舍友们好好吃一顿。

但就在他走回寝室路上，路过食堂边小广场时，林松华看到有人正在广场上募捐，原来是一位来自贵州的校友家中突遭变故。对方的不幸遭遇令林松华感到心痛，并做了一个在当时堪称壮举的决定：

他把兜里剩下的所有钱全部捐了出去。

“这是我人生第一次捐款，能够帮助他人，我觉得很幸福。”

这笔钱，相当于林松华半个月的生活费。

林松华回忆自己当时“捐了钱扭头就走”，甚至对方追上来要他的名字他都不愿留下。甘愿当一个不具名的“热心校友”。这种从内心深处自然涌现的幸福感，源于林松华朴素的爱心和助人为乐的情怀。

这一捐，开启了林松华未来几十年的爱心事业：从这次行动开始，“爱心”和“奉献”就深深地刻在他的意识里，并在未来漫长的创业道路上，成为他不断深化和丰富企业文化的重要因子。

爱与感恩：升华企业精神

为了配合天津大学的捐赠仪式，林松华时隔几年后再次回到母校。而每次回到天大，他都会早早起床，在校园里跑几圈，重温自己当年的校园时光。

捐款仪式当天的清晨6:13分，林松华准时带队出门晨跑。

和他一起晨跑的，还有同行赴天大参加捐赠仪式的厦门春水爱心基金会成员。

外界提到厦门春水爱心基金会，大多知道她是2013年成立的、厦门市第一家发起、第二家正式获批的非公募基金会。但在更早之前，林松华就在企业内部提出了“春水爱心基金”的概念：用实际行动帮扶企业内部遇到困难的群体。

林松华常常说自己是个受到很多照顾和帮助的人，无论是童年阶段“挨家挨户去吃饭”，还是在天津大学求学期间，受到老师们认真负责的教育。直到毕业近三十年后的今天，他都还能挨个念出大学期间一位位恩师的名字。当然，还有他最重要的经历之一：在万利达公司网控事业部的工作，以及吴惠天老董事长的深重恩情。

2003年，刚过而立的林松华，在台企拿着当时极高的薪水，却在家人不理解的目光中转换跑道，加入老牌制造企业万利达集团，开始做市场、跑业务，想要实现心中的“商业梦”。懂技术和市场，且充满韧劲的他，进入万利达没多久就肩负重任，在吴惠天老董事长的支持下，组建了网控事业部，并带领这个“差点被除名”的小部门，实现业绩翻了90多倍的辉煌战绩，并于2011年成立公司独立运营。

这些年来，在商业上一路高歌猛进的林松华，始终感念于老董事长对他的知遇之恩与倾力支持。怀抱着这份感恩，林松华在老董事长病榻前郑重许下承诺：一定要把公司做上市。直到2012年老董事长仙逝后，林松华也没有忘记这个承诺，他带领团队更加奋力地埋头苦干，终于在2018年将这个承诺亲手兑现。

上市当天的庆功晚宴，酒过三巡，林松华没有多做停留，和在场宾客致歉后，带着高管团队直奔老董事长墓前，向他汇报这个令人激动的消息。

把“爱心”、“奉献”写进团队文化的其实并不少见，但更多的只是对着白纸黑字的文案喊口号；而林松华和春水基金，却把爱心和奉献真正融入到日复一日的行为中，刻进每一位“春水人”的基因里：

3.13是万利达网控事业部成立纪念日，于是3和13成了林松华和盈趣的“幸运数字”；2007年林松华开始在盈趣高层宣导、实施爱心文化；2009年建立爱心啄木鸟团队并在随后扩大到公司全员；2012年将爱心文化走出企业，向全社会扩散；2020年疫情期间，林松华通过春水爱心基金会向厦门市慈善总会捐赠1300万元。

就在向天津大学捐出3.13亿前，林松华和春水基金刚刚向建瓯市教育和医疗系统捐赠4300万元，用于建设完善当地的教育和医疗体系。

“我要用全身心的爱来迎接今天”是林松华要求每位员工熟读和背诵的句子。爱心，经过持续的沉淀和发酵，也成为了企业文化的重要内核。这无形的推手，正推动着林松华和他的团队不断向前，在人人心怀感恩、乐于奉献的氛围中，共同努力攫取商业世界的桂冠。

“爱才是一切成功最大的秘密”。

上善若水：不求回报的助人之心

曾就读于天津大学微电子工程系，毕业后也一直从事相关行业的工作，林松华本该妥妥的是个传统理工男。但在和他的交谈中我们发现，一丝不苟的技术基因和浪漫的人文情怀，这两种有趣的特质，在这位优秀的福建企业家身上，有机地结合在了一起。

爱好读书的林松华，从不掩饰自己对《道德经》的喜爱，以至于在自己办公室里，也有他亲手书写的“上善若水”四个大字。在他对慈善事业的无私奉献中，也处处体现着善利万物而不争的哲学理念：

经过几年的积累，林松华和他发起的厦门春水爱心基金会，已经通过慈善捐赠帮助了数万人；尤其在捐资助学方面，更是慷慨捐建校舍、捐赠教学用具、设立奖学金……但他从来不要求任何回报，甚至主动要求弱化自己的姓名，统一以“春水”示人。

“唯一的要求是他们能认真、努力，将来为社会作出更多贡献，并且有机会也一定要献出自己的爱心。”

回溯自己的成长历程，林松华说自己的爱心全都来源于父母的言传身教。

早在林松华考上重点大学前，他的父母在邻里间就已经深受尊敬。原因无他，只因长期以来不求回报的乐善好施，村里有许多家庭都接受过林家父母的帮衬。

林松华工作后寄给父母的零花钱，他们也都不花，而是把这些钱存起来，继续用来帮助村里的困难家庭，或是给小孩子作奖学金。

“我爸妈甚至会因为捐资助人的事吵架。”

林松华分享起小时候的一则轶事：有一天他回到家发现父母在闹矛盾，父亲想出资帮助一位乡邻，担心母亲不同意，便瞒着她偷偷捐了钱。母亲知道后，果然责怪父亲。但原因却是认为父亲不理解她，“我怎么可能不同意呢？”

原来，母亲是怪父亲把她想小气了。

在这样充满爱与奉献的环境中成长起来的林松华，会在日后走上公益之路，毫无疑问是个必然。

爱心基金名字中的“春水”二字，源于林松华父母的名字，也揭示着他对于慈善事业的理解和热心：要像春天的雨水一样浇灌禾苗，滋润大地。

在50岁之前向天津大学捐出1个亿，是他在2008年就发下的宏愿。

今天，他带着厦门春水爱心基金会，以3倍于当初计划的捐款，超额完成了目标。他却说：“这个数字虽大，但和我这些年受到的帮助相比，都算不上什么。”甚至他认为，1993年捐出来的那笔钱，对他来说分量是更大的。“因为那时我近乎一无所有，那就是我的全部。”

本文由盈趣科技转载自观澜财经，原文链接如下：https://mp.weixin.qq.com/s/VRaYUVeOKtdN72guAIFOqA



春水北上 – 厦门企业家盈趣科技林松华暖心捐赠，助力高校建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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