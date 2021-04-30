深圳2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月10-13日，国际智慧显示及系统集成展/国际标识及智慧空间应用展（ISLE 2021）将在深圳国际会展中心（宝安新馆）盛大开幕。作为全球领先的大屏幕显示、音视频系统集成、广告标识行业的全产业链国际商贸交流合作平台，ISLE 2021将从趋势洞察、大咖分享、贸易配对、数字创意体验等不同形式展现显示行业不同领域的精彩特色，让来参展、参观的人不仅能收获丰厚的项目、订单资源和万千潮流新品采购，也是各大展商、专业买家学习借助创新技术改变商务模式，迈向新起点的信息交流平台。

专业与体验并存，数字与创意融合

ISLE 2021总展览面积达8万平方米，预计将吸引来自教育、医疗、交通、物业、文旅、安防系统、会议系统、政务中心、控制中心、商业展示空间、新零售、连锁等多界领域应用端客商约30万专业观众买家莅临。

4大板块精心打造：大屏幕显示技术及配套、音视频系统集成、LED照明展区、广告标识及商业展示空间，展品涵盖LED屏及配套、LED原材料、LED照明、智慧灯杆、标识标牌、数字创意内容、文旅文创等LED全产业链声光视讯融合。

6大体验炫酷登场：历届中国VR/AR大赛获奖作品展映区、新华网5G富媒体智慧屏幕应用展示区、会议一体机专区、数字创意体验展示区、数字标识体验区、智慧办公场景体验区

20+场论坛趋势研讨：超20场论坛活动轮番上阵，与多个重量级行业协会、权威机构联手，邀请政界、学界、企业界知名专家学者就当前行业形势、市场动态展开研讨。论坛内容涵盖文旅文创、数字创意内容、虚拟医疗、舞台演艺、智慧城市、电子政务等多个最新的趋势方向！还有现场采购对接、企业新品发布！

展会专属配套奖项颁发：设置新型显示优秀产品奖、新型显示新星产品奖、会议一体机创新奖。新型显示产品包括LCD、OLED、LED、激光显示、电子纸这五大类！通过行业专家的评选，重点表彰一批敢于担当和引领行业技术创新的企业，以鼓励引导企业加大科研投入，推进显示行业不断向前发展！

行业巨头齐聚 行业大咖站台

*（排名不分先后）

全产业链新品荟萃 展出新品覆盖多个应用终端

展出涵盖商显、视听、会议、城市建设、文旅、电竞、AR/VR/MR、广告标识等多个应用终端的数字化解决方案

行业首创—ISLE全星直播 共享至in行业风尚

“ISLE全星直播”栏目于2020年8月重磅上线，定位行业资讯免费共享平台。定期邀请政府、商（协）会及行业专家学者、优质参展商、合作专业媒体等行业KOL站台坐镇，构建行业最强“直播间”，解读相关政策和分享创新前沿技术、产品及服务等干货，高效推进行业创新发展和充分满足人员学习需求。

随着我国新基建，5G、人工智能、物联网等新兴产业的发展，行业生态链将重新改变，声光视讯融合已经成为显示产业的制高点和竞争方向，迎来加速发展契机。

今年是具有特殊意义的一年。适逢建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的未来蓝图，都将在这历史交汇点上徐徐铺开。

正是各行业发展生机勃勃之时，如何挖掘并且把握新时代下的趋势和机遇？ISLE 2021展会或许能提供正确答案。5月10-13日，深圳国际会展中心（宝安新馆），不见不散！

ISLE 2021参观预登记：

https://www.isle.org.cn/audience/register?lang=zh

大屏幕显示、音视频系统集成、广告标识行业领军展ISLE 2021即将开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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