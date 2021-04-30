云南游客遭导游怒怼：孩子没死就得进去购物？最新进展来了导游旅行社游玩散客拼团旅游_手机网易网

云南游客遭导游怒怼：孩子没死就得进去购物？最新进展来了 2021-04-30 12:19:17 明星娱乐最前线 日前，云南西双版纳，一段“ 导游 指定游客购物，称游客孩子没死就得进去购物”的视频引发关注，面对导游的出言不逊，女游客情绪相当激动，站在商场大厅，直接质问：“这是你说的话吗！” 4月27日，当地回应称，已成立联合调查组，对于本案游客被指定购物、以及 旅行社 其他的违法违规行为介入调查，最终结果会及时向社会大众公布。 4月29日，此事迎来最新进展，处理结果大快人心：吊销旅行社和涉事导游的相关证件，各处以2万元罚款。 27名 散客拼团 游云南 每年的五一小长假，都是出游高峰期，有人戏称，五一出游不是为了看风景，而是为了看来自各地的人，因此不少人会错开高峰期，选择四月份出门 旅游 。 毕竟是去到陌生的地方，对当地景点、特色美食不熟悉，所以这个时候就会选择一个靠谱的旅行社，随着大部队出发。 4月下旬，齐某便参加了一个省外旅行社组织的散客拼团，该团游客共27名。 4月22日，西双版纳当地某国际旅行社与其地接，安排游客们去了野象谷、勐泐旅游文化景区和傣家村寨