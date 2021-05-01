史上最热五一，旅游业的翻身仗？机票民宿旅游业携程黄金周_手机网易网

图片来源@视觉中国 文丨奇偶派 五一假期已拉开序幕，沉寂了许久的旅游市场试图在这五天打赢一场“翻身仗”，重新焕发生机；被困在城市里大人、小孩也纷纷向外出逃，享受几日闲暇时光，一洗疫情残存的阴霾。 据交通运输部的最新预测，全国客流量将达2.65亿人次。4月30日，百度直播平台直播起五一前夜的出城高峰，各地高速上的车流增大，拥堵在路上，俨然成了“出城大片”，被困在高速的市民们在享受到五一之乐之前就已饱尝了堵车之“忧”。 一下班就冲向高铁站的张玲，在地铁里等了好几趟才挤上去，长期在节假日出游的她，也发觉这次的五一比以往更热闹。 面对这样庞大的消费市场，各旅游服务平台也提前造势，为吸引消费者各出奇招，而已经买账的消费者是否能如愿以偿，安心度假？出行难、吃喝难的问题是否还会再次上演？仍是未知数。 无论如何，即使酒店 机票 “涨疯了”，景区高速“堵死了”，也拦不住一向想出去放羊的游客们，而火爆的旅游市场、高涨的消费热情背后，谁又是真正的最大赢家呢？ 史上最热五一 随着疫情缓解，这个“五一”假期成为疫情以来大家最放松的一个假期，似乎一切都恢复了生机，人们对这次五一翘首以盼，对五一的各种吃喝玩乐也是跃…