一袋厨余垃圾的10小时“旅行” 济南社会 舜网新闻

舜网-济南时报 责任编辑：李欢 “法定”日常，全市1.4万余个分类收集点、1.8万余名环卫工、4480辆垃圾收集车和大大小小的垃圾转运中心以及一座大型生活废弃物处理中心，组成了庞大的垃圾收运体系。 报·新黄河记者进行了实地走访，现场了解一袋垃圾被投放后的10小时“旅程。 本版照片均由济南时报新黄河记者李焜染 摄 7：30 市中区瑞福苑一区 督桶员经手，各入各桶 4月30日早上7：30，如同往常一样，朱玉凤正在一堆垃圾面前忙碌着。只见，一袋垃圾被居民扔到垃圾桶，朱玉凤打开垃圾袋进行仔细查看，然后确保无误将其放到了厨余垃圾桶桶内，并在居民提供的小卡片上盖了章。 随着来往居民的增多，不知不觉间一个240升容量的垃圾桶被填满了。朱玉凤将垃圾桶整理并盖上了盖子，将垃圾桶拖至一旁的角落里。 早上8：30，经过两个小时的忙碌，朱玉凤该下班了，临走之前她仔细查看了自己所管理的5个垃圾桶情况，并将当天收集的户数填写在自己的记录本上。 下午6：308：30，朱玉凤还将出现在这里，等待她的依然是垃圾细分类工作。据了解，瑞福苑三个区共设置了6个生活垃圾分类投放点，每个点位安排了一位垃圾分类督桶员。除了小区居…