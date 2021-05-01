教育专家、行业大咖和家长共同探讨教育的未来

上海2021年5月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月25日，一年一度的惠灵顿（中国）教育节顺利落下帷幕。84位教育界重量级嘉宾和超千名与会者共聚惠灵顿天津、上海和杭州校区，参加了一系列精彩、富有启发性的讲座、圆桌讨论和工作坊。

惠灵顿（中国）教育节是国内领先的教育论坛活动之一，向所有教育工作者、家长和希望了解业内最前沿教育理念和实践的热心教育人士开放，致力于为有识之士带来一场年度教育盛宴。

诠释教育的未来

今年惠灵顿（中国）教育节的主题是“诠释教育的未来”。演讲嘉宾和与会者围绕着五大热门教育议题，包括未来学校、早期教育、双语教育、幸福教育和心理健康，共同探索了教育的未来。

教育节总监Paul Rogers在教育节开幕式上表示：“今年是惠灵顿（中国）第五年举办教育节，这是一个重要的里程碑。去年，疫情为全球教育事业带来了许多挑战，惠灵顿（中国）教育节也因此暂停了一年。教育节能够在2021年回归，不仅有力表达了我们对于教育现况的乐观期待，也为我们认真思考教育的未来提供了极好的机会。今年，我们以不同的形式呈现教育节，首次加入了线上教育节（4月18日- 23日），来自世界各地的7000多名观众通过网络参与了本次教育节。”

幸福教育和心理健康的新视野

幸福教育和心理健康是教育节非常亮眼的两大主题。例如，天津茱莉亚学院大学预科行政主任张雪绯带就“为什么艺术和音乐教育对促进幸福感为至关重要”发表了一轮富启发性的讨论，天津市实验中学的校长杨静武也与观众探讨了“如何为中学生构建全面的心理健康模型。”

当天的讨论绝不仅限于学术和艺术。宝力豪（中国）的董事长曹岩便和与会者探讨了体育对于心理健康的益处。除了学子，演讲嘉宾也探讨了教育事业里其他角色人士的幸福感和心理健康。如美国P.E.T.亲子沟通准培训师林小暖就为家长提供了很多有关管理焦虑的宝贵建议。

想象未来的学习空间

未来学校也是本次教育节值得关注的主题。华东师范大学国际与比较教育研究所副研究员和硕士生导师赵健分享了其学校学习科学中心的研究，为中国的课堂提供了新的视角；宝麦蓝的Ben Somner和查普门泰勒的Peter Mackey分别发表了对未来学习空间的设想；而乐高®教育大中华区业务负责人钱菲菲也讨论了启发未来的社会栋梁和促进他们成功的重要性。

双语教育是本次教育节另一个值得关注的主题。学建的言语语言病理学家陈俐颖和言语语言病理学家赵歌讨论了语言差异和语言障碍的区别。另外，剑桥大学国际考评部东亚区高级教育经理、牛津大学教育学硕士和北京师范大学教育心理学博士喻芸也与观众分享了教师成为学习者的多种方式。

早期教育打造未来的基础

早期教育也是本次教育节的重要议题。麦琪·萝丝亲子家庭俱乐部大中华区市场推广主管Kirsten Hunter和大中华区课程主管李舒玥分享了启发幼儿创意的对话之道；英国驻华大使馆英国国际贸易部教育与技能司副主任王晓静讲述了英国政府如何在提高早期教育的标准；而好字在联合创始人李山川也从汉语教育的角度探讨了这个主题。

内容覆盖更多元文化背景的观众

相比往年，今年的教育节邀请到更多中方的演讲嘉宾，让我们得以将这些教育专家的见解分享给国内更广泛的观众。值得一提的是，惠灵顿（中国）在4月18日至23日首次举办了“线上教育节”，邀请到多位世界知名的教育家进行演讲，包括英国London Gifted & Talented创始人Ian Warwick、英国兰开斯特大学研究员John Jones爵士和英国著名电视人Johnny Ball等。

Paul Rogers说：“通过采用许多教育工作者在2020年大部分时间都必须使用的相远程教育技术，我们能够与中国内外更广泛的国际观众建立联系。将部分教育节带到线上是一项创新，我们将在未来几年继续探索。”

惠灵顿（中国）教育节在惠灵顿（中国）创始人、理事长乔英女士的演讲中落下帷幕，她在演讲中强调：“这是个东西交融的世纪。惠灵顿（中国）希望培养未来的全球领导者，使他们成为中国和世界其他地方的文化桥梁，从而促进更深入的理解和合作。近年，国际关系面临越来越多的挑战，这一点就变得更为重要。”

思既往，明开来

惠灵顿（中国）教育节起源于英国惠灵顿公学，英国惠灵顿公学所举办的教育节自开创以来被公认为英国最大型、最领先的教师及教育界专业发展活动。自2015年10月举办以来，惠灵顿（中国）教育节也取得了同样的成功，吸引了大量的参与者来思考和反思现代教育面临的重要的问题。

第五届惠灵顿（中国）教育节圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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