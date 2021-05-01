上海2021年5月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月26-27日，由上海希为（ECV International）主办的2021-第十一届中国数字营销与电商创新峰会在上海圆满落幕，本次峰会继续采用“线下私享+线上直播”的方式，最大化将干货和福利带给全球的数字零售与电商相关的从业者。

本次峰会为时2天，共22场主题演讲，分别围绕后疫情时代消费和数字化营销的新趋势、母婴私域营销新链路，以用户资产扩建品牌价值、腾讯智慧零售私域活络生意倍增、直播营销，如何驱动品牌指数增长？、“创作者红利”背景下，品牌如何在B站营销突围等核心话题，分享了最新的落地实践经验、挑战和机遇案例、行业未来趋势，呈现了一场高端专业的思想盛宴。

圆桌讨论

在第一天的小组讨论环节中，来自艾菲奖大中华区总裁Alex，亿滋国际大数据团队负责人Marienne，宜家中国全渠道整合总监Luna，资生堂集团前客户体验数字化创新负责人Posey围绕“电商新格局下，品牌如何挖掘增量，激发存量”为话题展开讨论。

在第二天的数字营销论坛小组讨论环节中，来自WARC中国区双语编辑Jenny，乐乐茶副总经理郭思含，Digitas董事总经理Sharon，小红书效果广告市场负责人佩恩围绕“内容+社交，新消费品牌的流量增长策略”为话题展开讨论。

在第二天电商零售论坛小组讨论环节中，来自上海驿氪高级总监David，冰希黎首席运营官丁玄，1919数字营销经理李宇欣，米其林中国亚太区首席信息官Laura围绕“新常态下，品牌如何进行线上线下深度融合，增强品牌与消费者互动连接”为话题展开讨论。

特此感谢：

银牌牌赞助商尘封信息、震坤行

展台赞助商薪福社

部分演讲嘉宾企业：贝恩公司、菲仕兰、尘锋信息、江小白、谦寻集团、快手、Bilibili、爱奇艺、小红书、波士顿咨询、尼尔森、健合集团等对2021-第十一届中国数字营销与电商创新峰会的大力支持。

2021-第十一届中国数字营销与电商创新峰会于沪圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com