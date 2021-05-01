意大利佛罗伦萨2021年5月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — PQE Group是一家总部位于意大利佛罗伦萨的制药和生物医学行业咨询公司，在全球设有26个办事处。该公司宣布了重要的变革。

截至以全球疫情为标志的2020年年底，该公司的营业额增长了10% ，并使其通过扩大员工规模和开设新的外国办事处实现了增长。但这并不是全部。

PQE Group首席执行官兼创始人Gilda D’Incerti上个月向员工宣布了这个真实消息，其涉及引入采用启发式方法的新组织结构图，该方法基于现实意见所作出的共享和参与性决策。

这种新的公司结构被称为“青色组织”，其中的青色一词不仅仅代表一种颜色。它的特点是所谓的“进化型”组织模式：抛弃了传统的层级架构，在组织内部为更大独立性提供了更多的空间，同时仍然共同怀有同一个目标。这种新的组织模式从专业和人文的角度都以人为本，并将其视为共同整体的成员。

“青色组织”的概念来自美国工业4.0转型以及这种转型在新冠疫情期间的强劲加速，这种加速是因为其性质是必须快速适应变化。这一全新的组织结构将使小组能够改进对新资源的管理，这也将有助于处理在英国、法国和阿根廷设立的新法人实体。实际上，招聘计划预计将在意大利招聘250名新员工，在各地子公司招聘300名员工。

该公司目前在全球拥有900多名员工，其中有150名是在2021年第一季度已经聘用的。他们当中包括生物技术、医学、化学、生物学和制药等科学学科的毕业生，许多人都拥有良好的外语知识。

这项开发计划为公司使命提供了进一步的支持，这包括无论其性别、年龄、种族或宗教，聘用最多的人来创造一个合乎道德的工作环境，使多元化成为成功的有生力量和关键所在。

2021年成为PQE的一个转折点 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com