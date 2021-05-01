核心科技问鼎世界 格力荣获全球制冷技术创新大奖赛最高奖

广东珠海2021年4月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月30日上午，全球制冷技术创新大奖赛颁奖仪式在北京举行。会上，国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长刘燕华代表主办方为格力电器-清华大学联合团队颁发最高奖。此次获奖标志格力在家用空调技术领域再获核心技术突破，应用该技术将加快推进中国实现“2060碳中和”目标，为应对全球气候难题提供创新的中国制冷解决方案。

第十三届全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会委员王毅，联合国环境规划署驻华代表处负责人涂瑞和，全球制冷技术创新大奖赛组委会联席主席、落基山研究所CEO Jules Kortenhorst（视频连线），全球制冷技术创新大奖赛组委会主席Iain Campbell（视频连线），中国工程院院士、中国制冷学会理事长江亿，中国制冷学会特邀副理事长孟庆国，中国制冷空调工业协会副理事长兼秘书长张朝晖，格力电器董事长兼总裁董明珠（视频连线），格力电器副总裁兼总工程师谭建明等领导嘉宾出席本次颁奖仪式。



全球制冷技术创新大奖赛颁奖仪式现场

荣获全球制冷技术创新大奖赛最高奖 格力核心科技获世界认可

颁奖仪式伊始，全球制冷技术创新大奖赛组委会联席主席、落基山研究所CEO Jules Kortenhorst以及全球制冷技术创新大奖赛组委会主席Iain Campbell均通过视频连线表达了对获奖团队的祝贺，同时充分肯定了获奖技术的社会价值和应用意义。其中，Iain Campbell表示：“本次大赛中，获奖团队格力电器-清华大学联合团队共同研发的‘零碳源’空调技术能够使得空调对气候的影响降低85.7%，为人们提供更舒适、更经济的制冷解决方案，我对你们的成就深感自豪。此外，获奖团队在技术研发过程中细致周密、准备充分，我们很高兴和你们合作。”

全球制冷技术创新大奖赛由落基山研究所(RMI) 、印度政府和使命创新（Mission Innovation）联合发起，旨在探索突破性创新制冷技术，将家用空调的气候影响（包括空调电网用电量产生的间接碳排放和制冷剂温室效应的直接排放）降低至当前市场空调水平的1/5以下，从而解决因家用空调制冷需求不断增长而带来的气候威胁。

颁奖仪式现场，中国工程院院士、中国制冷学会理事长江亿发表致辞：“作为中国制冷行业优秀代表，格力电器和清华大学获得这一成绩，充分表明了我国在制冷领域的创新能力、研发和制造能力已经站到了世界的最前列，我们已经初步完成了从‘制冷大国’向‘制冷强国’的转变，更加充分地证明中国确实能够在全球制冷行业应对气候变化事业中发挥关键的引领作用。最后，我再一次向获奖团队的科研人员表示热烈的祝贺！”

随后，第十三届全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会委员王毅，国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长刘燕华分别发表致辞。其中，王毅表示：“在推进‘碳中和’的背景下，制冷行业应该发挥更重要的行业引领和国际合作作用。而本次获奖的格力“零碳源”空调技术在推进这一重任上是恰逢其时，将有利于加快实现中国的高质量发展，进而推动发展中国家乃至全球的‘碳中和’事业。”

国家气候变化专家委员会主任、科技部原副部长刘燕华在致辞中强调了科技进步对于实现“碳中和”目标的重要性：“要应对气候变化，实现 ‘碳中和’‘碳达峰’目标，很大程度上取决于科技水平的提高和进步，尤其是在于颠覆性的核心技术上的突破。制冷技术的进步对于推进节能减排事业、加快提质增效起到非常重要的作用。本次大赛的宗旨是推动绿色产品应对制冷挑战，获奖团队的创新技术突破将有助于‘碳达峰’‘碳中和’目标的落地，为全球人民带来福祉。”

格力电器董事长兼总裁董明珠通过视频连线对获奖团队表示祝贺：“十分感谢技术团队的执著追求，才能使我们取得制冷技术上的重大突破。在国家关于自主创新的指示下，格力目前已经获得18项核心制冷技术的突破。在坚持自主创新的过程中，我们始终坚持人才自主培养，不断攻克并掌握空调领域的关键核心技术，打造环境友好、舒适节能的技术和产品。”

提及格力的技术研发理念时，董明珠说：“本次获奖的格力‘零碳源’技术于2012年开始着手研发，目前相关技术成果已成功服务于全球6000多个项目。未来，格力将继续以‘为人类创造美好生活’为目标来做技术研发，将更先进、更节能的制冷技术和世界分享，为加快构建‘人类命运共同体’做出贡献。”

格力“零碳源”助力“碳中和” 消减1160亿棵树100年碳汇量

到2050年全球的家用空调需求量将增加到45亿台，制冷需求的不断增长将给全球环境治理带来巨大挑战。而我国作为全球最大的制冷产品生产、消费和出口国，节能减排潜力巨大，成为落实“碳达峰”行动、加快生态文明建设的重要落脚点。“中国将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，正在制定碳达峰行动计划，广泛深入开展碳达峰行动，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达峰。”

而本次获奖的格力“零碳源”空调技术突破了传统空调技术的能效极限，为湿热地区乃至全球提供了更为经济可控、环境友好、舒适节能的创新制冷方案，为助力“碳达峰”“碳中和”目标提供相应的技术储备，具有深远的经济效益和社会效益。

据大赛主办方预测，到2050年，普及碳排放低至传统空调1/5的空调技术，有潜力在2050年前实现累计全球碳减排达1000亿吨，约相当于1160亿棵树100年的碳汇量，或约相当于中国森林总碳汇量的3倍，并有望在2100年减少全球温升0.5摄氏度，在为用户带来节能舒适生活的同时，助推全球生态环境保护及绿色可持续发展事业，经济效益和社会效益十分显著。

多年深耕节能技术 助力构建“人与自然生命共同体”

随着全球气候状况日益严峻，通过自主创新不断攻克制冷空调行业技术难题，大力发展低碳制冷空调设备、落实国际碳减排承诺尤为重要和迫切。作为制冷空调行业的领跑者，格力在三十年的发展历程中，由名不见经传的家电组装小厂成长为如今的全球制冷空调行业领军企业，强大的自主创新实力和深厚的技术研发和转化能力是其不断攀登全球技术高峰、助力打造绿水青山的关键。

在专题研讨环节，围绕“中国零碳制冷未来”这一主题，格力电器董事长兼总裁董明珠在视频连线时提到：“创新永无止境！格力在空调领域始终以自主创新为主线不断挑战自己，致力于为消费者创造美好生活。从2012年起，我们开始研发‘不用电费’的光伏空调。未来，我们将继续加快对风能等可再生能源的探索，争取实现未来所有家电产品都能达到零碳排放的目标。同时，我们也希望国家能加快对制冷行业在‘零碳发展’上的标准制定和技术规范，加快推动行业进步。”

长期以来，格力坚持“让天空更蓝，让大地更绿”的发展理念，以自主创新的核心科技守护人类家园，持续为消费者提供更为舒适节能的制冷方案。截至目前，格力已拥有31项“国际领先”技术，其中有关节能的技术就高达29项。正是由于长期深耕技术研发创新，格力才能真正掌握空调领域的核心科技，在此次国际赛事上一举夺魁，展现属于中国企业的技术创新实力。

2011年，格力“1赫兹变频技术”大幅提升了用户使用舒适性，开创空调节能的“新纪元”。2012年2月，该技术荣获“国家科技进步奖”，格力成为唯一获奖的专业化空调企业。

2013年12月，格力“光伏直驱变频离心机系统”经权威鉴定获评“国际领先”。同年，全球首台“不用电费”的光伏中央空调问世，开创了中央空调的“零能耗”时代，也由此开启了格力在空调领域的光伏开源之路。

2017年9月27日，格力“基于大小容积切换压缩机技术的高效家用多联机”产品经权威鉴定为“国际首创”、达到“国际领先”水平。该产品成功解决了多联机低负荷输出频繁开停机以及低负荷输出能效差问题，显著改善了家用多联机的节能效果，提升了舒适性，具有巨大的市场价值和推广前景。

2018年，“空调光储直流化关键技术研究及应用”再获“国际领先”鉴定，实现了新能源和空调的深度融合。由此，格力光储多联机正式迈入家庭时代，开创了未来家居直流化生态化环境的新纪元。

值得一提的是，格力在光伏及空调压缩机等领域的开拓创新为“零碳源”空调技术的诞生奠定坚实基础。格力“零碳源”空调技术集成了先进蒸气压缩制冷、光伏直驱、蒸发冷却及通风等技术，可高效利用可再生能源和自然冷源，使得采用该技术的气候自适应空调碳排放低于当前传统空调的1/5。

具体而言，该技术方案通过利用自然冷源（空气、水），使得空调能够根据不同气象条件智能选择蒸气压缩制冷、蒸发冷却和通风三种模式中的一种或多种运行，大幅降低空调负荷，为室内提供更为节能、舒适的空气调节方案；高效蒸气压缩制冷系统能够实现制冷和除湿的高效运行与精准控制，提升用户使用的舒适性；光伏直驱技术的应用则进一步降低了空调的电网用电，减轻用户的电费负担。

“满足人们对美好生活的向往就是格力的奋斗目标。”正如格力电器董事长兼总裁董明珠所言，格力将继续以掌握核心科技为使命，在为消费者创造节能舒适生活的同时，亦为推动全球制冷领域转型创新乃至构建“人与自然生命共同体”贡献格力智慧和担当。

核心科技问鼎世界 格力荣获全球制冷技术创新大奖赛最高奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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