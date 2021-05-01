18元一日游却被带进陵园推销墓地 重庆文旅委：查 重庆市旅游_网易新闻

用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 新华社 重庆 5月1日电（记者 周文冲）记者从重庆市文化和 旅游 委获悉，接到游客反映“18元 一日游 被带去参观 墓地 ”后，重庆市文化和旅游委高度重视，立即责成重庆市文化市场综合行政执法总队牵头迅速查处，切实维护好游客合法权益，切实维护好旅游市场秩序。 初步查明，涉事的重庆龙耀文化旅游产业有限公司（注册地为重庆市巴南区）和其分公司（注册地为重庆市渝北区）均未取得《旅行社业务经营许可证》，不具备组织包价旅游活动的资质。对游客反映的问题仍在进一步调查核实中，具体调查核实处理结果将及时公布。 重庆市文化和旅游委相关负责人表示，重庆作为热门旅游城市，一直高度重视并持续规范旅游市场秩序，对损害游客合法权益、损害城市形象的问题，始终态度鲜明，坚决查处、绝不姑息。 此前，据重庆游客郑大爷反映，该涉事旅游公司一名工作人员主动邀请他参加景区一日游活动，承诺参团费用只要18元并提供一顿午餐。郑大爷邀请了10多名朋友组团出游，到达目的地时发现，旅游公司将他们带到了一处陵园推销墓地。 本文来源：新华网 责任编辑： 李天宇_NB17996