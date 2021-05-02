打工人假期：女子景区内抱电脑边游玩边工作，网友：好烦一女的开封清明上河园旅游汉服

昨天，河南开封清明上河园景区内迎来大批游客，其中一名身着汉服的漂亮小姐姐引起人们的注意。她也挤在人群中观赏景色，不同的是，这名小姐姐手上抱着电脑，一边要观赏景色，一边还不时低头码字，看起来十分不便。据了解，女子当时正在处理自己的工作，一同陪同在身边的还有自己的男友。 视频发到网上，有网友质疑该女子五一难道没有假期？女子的男友却表示，他们是有假期的，这一次是趁假期出来游玩，但是该女子回应道：“你要是让领导看到我出去玩还干活，我会完蛋。” 有网友表示，什么工作非要在旅游的时候处理，玩的时候好好玩，工作的时候就好好工作。一心二用非但不能感受到旅游的乐趣，工作也不见得能处理的多好。假期就是用来放松的，出来旅游也是为了暂时放下工作上的压力，好好享受生活，何必这样呢，真是又当又立。 但有些网友却对女子的状况表示理解，有网友说，这一看就是IT行业的，电脑随时得装在包里，出门坐高铁动车的时间，也都用来处理工作。 其实谁不想在假期的时候好好玩呢，想必这个小姐姐也不愿意一边玩一边还要工作，打工人的无奈谁没有遇到过呢，只希望小姐姐能够早点处理好自己的工作，多留一点时间给自己放松。对于边旅游边工作，你怎么看…