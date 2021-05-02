­­“生生不息，善善从长”

上海2021年5月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年，注定是不平凡又深刻的一年­­。深层次服务国家战略、全方面践行企业社会责任成为各行各业的广泛共识。保险业作为金融行业的重要支撑，在履行社会责任、保障和改善民生、促进社会和谐稳定、传承民族文化精神、引领社会风尚等各方面，都有着特殊的使命与责任。本着回馈社会的初心，保险从业者通过一次次的暖心善举，谱写出一曲曲关于守护与责任的大爱之歌。其中，长生人寿四川分公司交出的成绩单尤为引人瞩目。

2020年是长生人寿四川分公司蓄力奋发的一年。在长生人寿总公司的帮助与带领下，长生人寿四川分公司积极履行企业社会责任，从关爱员工、充当战疫先锋，到白玉县爱心助学、践行智慧扶贫，再到持续助力残健共融活动、营造扶弱除残的社会新风尚等一系列举措。长生人寿四川分公司始终致力于用慈善之爱传递社会正能量，用公益之心提升人民幸福感，通过多维度、全方位的慈善公益活动，为社会创造更多价值。

战疫先锋长生有我

2020年疫情期间，长生人寿四川分公司涌现出一群勇敢的“逆行者”，在特殊抗疫时期贡献自己的一份力量。他们坚守岗位，坚持客户至上，一如既往地为客户提供优质的服务；他们往返网点，为员工、渠道送去温暖；他们心系疫情，默默向慈善机构捐献善款，助力复产复工的全面开展。为表彰他们的贡献，长生人寿四川分公司授予这批员工“战役先锋”的荣誉称号。涓滴成海，聚沙成塔。在这批员工的感召与带领下，四川分公司的全体员工更加深刻地体会并践行着作为长生人应该履行的历史使命，更加积极自发地组织爱心捐款活动，在特殊时期与社会各界一道，为打赢疫情防控攻坚战同舟共济、并肩前行。

爱心扶贫点燃希望

2020年同样是国家全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。为深入贯彻落实中央决策部署，助力打赢脱贫攻坚战，长生人寿四川分公司持续增加对扶贫领域的资源投入。9月起，长生人寿四川分公司协同中国长城资产四川分公司，发起了“爱心助学，点燃希望”智慧扶贫爱心捐赠系列活动，通过为四川偏远贫困山区的孩子们捐赠书籍，量身定制“爱心书屋”等方式，鼓励孩子们在知识的海洋中去探寻更广阔的世界。

与此同时，为鼓励更多的爱心人士参与到捐赠行列中，活动期间，长生人寿四川分公司发出“一份保单，一份希望”的爱心倡议。客户每购买一份长生人寿保单或续交保费，长生人寿将以客户名义，向贫困山区孩子们捐赠教育绘本。截至目前，超过17000本爱心书籍被送到孩子们的手中，助力他们去探寻更广阔的世界。

除了积极践行智慧扶贫，长生人寿四川分公司还在保险协会号召下，组织全体员工购买贫困地区农产品，增强对贫困地区的帮扶支持力度，为脱贫攻坚工作贡献长生力量。

长生献爱残健共融

2020年11月，长生人寿四川分公司作为爱心企业，为成都人民广播电台主办的“爱成都，迎大运”第二届残健共融趣味运动会捐赠物资。本次活动旨在展现残障人士积极进取的良好生活状态以及身残志坚、自强不息的精神面貌。长生人寿四川分公司秉持公益初心，为活动的成功举办提供后勤保障支持，传递残健共融的社会正能量与主旋律，共同营造扶弱助残的文明新风尚。

作为一家负责任的合资寿险企业，长生人寿深知社会公益事业是增进民生福祉、惠及社会大众的事业。未来，长生人寿期待与更多向善力量紧密同行，回归保险本源，充分发挥保险的保障功能，深耕公益慈善领域，持续践行企业社会责任，努力成为新时代保险业高质量发展的标杆，为社会稳定与人民生活幸福添砖加瓦、保驾护航。

长生人寿四川分公司公布2020年暖心公益“成绩单” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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