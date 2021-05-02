运力不足致游客滞留 甘肃兰州水墨丹霞景区致歉丹霞丹霞地貌运力旅游_手机网易网

运力不足致游客滞留 甘肃兰州水墨丹霞景区致歉 2021-05-02 23:33:41 央视财经 精彩弹幕，尽在客户端  （央视财经《经济信息联播》） 5月1日，甘肃兰州市推出的 旅游 打卡地——水墨 丹霞 旅游景区首次对公众开放。由于景区 运力 不足，引发游客不满，昨晚，景区向公众致歉，并采取系列措施，保障有序游览。 兰州水墨丹霞旅游景区主打丹霞地貌、丝路文化等，自开园之日起到今年的7月1日，实行入园免费政策。在小长假期间，预计游客最高接待量为2万人左右。 不过，景区在开园首日下午12点半左右，实际入园游客达到2.6万，全天游客数量达到3.5万。由于停车场位置距离游客中心路程近10公里，摆渡电瓶车难以应对庞大客流，引发部分滞留游客不满。 ​当天晚上，景区发表致游客朋友的一封信，承认运力不足，给部分游客造成了不愉快的体验，而且景区在免费试运营期间，也存在基础设施不完善及服务不周全现象。 5月1日下午起，景区启动应急预案，实行分时预约，并紧急调配车辆，增加运力。截至今天下午5点，景区已增加1000多个临时停车位，并且在停车场至游客中心之间增派30多辆免费大巴转运游客。 转载请注明央视财经…