退房落下一瓶茅台被保洁开封？酒店：只拆过包装_凤凰网

u003cp>4月30日，鲁先生入住杭州萧山区一家酒店，他随身携带了两瓶原本打算送人的飞天茅台，每瓶价值2500元。但第二天离店时，令他恼火的事情发生了。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/631C0636B217179205FC3D4D138B8D9CABCDB4CB_size21_w600_h304.jpeg" alt="" />u003c/p>u003cp>鲁先生在5月1日退房离店，但由于疏忽，把其中一瓶茅台落在了客房内，在发现后立马折返去取。从前台拿到酒后，由于赶时间，鲁先生也没检查，直到半路上在车里闻到了酒味儿，才发现茅台已经被开封，且酒也漏了出来。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/08CD0EF4636C12257CDD6F0C2F33FADEF8CE712E_size…