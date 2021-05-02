宜家的床为什么总是长满了人五一旅游假期_网易新闻

这是宜家的一张导览图。你会发现，比起在超市，你几乎没有任何自我选择的空间，因为这是一条单行的路线。 如果你想购买位于3层家居用品区的家居装饰品，那么，首先，你必须乘坐自动扶梯上至4楼家居展间，依次通过客厅、餐厅、厨房、浴室、办公区等9个展间，随后下至3层，穿过餐具烹饪用品区、纺织用品区等7个区域，才能最终到达购买家居装饰品的地方。 如果你准备结账走人，那么你还需要穿过整个家居自提区。所以，哪怕你只是想买个台灯，你都需要走遍两层楼。 考虑到你可能因为这样的路线设计感到恼火，宜家设置了一些捷径来缩短你的行走路程。但是，与主要路径相比，这些快速通道要窄得多甚至不显眼。而赶上五一的客流高峰，那么你很有可能连选择的余地都没有，只能被人流推着前进。 在宜家，捷径通道的路径与标识要比主要通道小很多 宜家这样的设计，当然不是为了想把你累死，而是为了让你购买更多的产品。2013年，有4名美国学者曾通过无限射频识别技术（RFID）追踪275名消费者在超市购物时的路径。他们发现，平均一个顾客多走42.67米，就可增加大约2.54美元计划之外的消费[7]。 在宜家，这种计划之外的消费可能会更明显。伦敦大学学…