聚宝山公园金陵矩阵启动首届高空挑战赛 旅游+体育激发假日消费新活力

“五一”小长假的第一天，位于紫东地区的南京旅游集团聚宝山公园人头攒动，热闹非凡，首届金陵矩阵“金陵之巅阵长挑战赛”在25米高空酣畅开赛。为了提升游客的高参与度和停留时间，聚宝山公园积极探索假日市场新趋势，不断丰富业态产品供给，“五一“期间还推出了抖音打卡、魔幻演艺秀、化石盲盒抢购和亲子手工研学等一系列特色活动，开启了南京假日消费“体育、旅游、文化”深度融合新模式。 据介绍，本次挑战赛是“欢乐聚宝山”首个主题IP主题，依托全球最大的轻极限高空探险绳索攀爬游乐设施金陵矩阵的独特属性，将趣味赛事、全民健身和全域旅游三者有机结合。挑战赛活动分为专业组和体验组，专业组将邀请招募体育高校学生、健身教练、徒步、骑行及马拉松等专业体育爱好者为主，体验组为现场普通游客，游客购票后在票务中心服务台现场即可报名参与。所有参赛者需挑战金陵矩阵难度最大的20个高空黑线项目，每组用时最少的前五名获得参加总决赛的参赛资格。5月29日进行总决赛，专业组和体验组共十位晋级的参赛者均可获得精美赛事礼包，每组挑战用时最少的前三名参赛者还将获得现金奖励，本次挑战赛的第一名即获得“阵长”资格，享受金陵矩阵全年免费畅玩权益及现金…