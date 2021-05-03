热爱“篮”不住 400余名青少年张家界感受“体育+旅游”魅力

“童心向党、百年传承”张家界莓茶杯2021湘鄂渝黔革命老区首届“小篮球”张家界邀请赛活动开幕，400余名青少年和亲友团齐聚张家界，尽情感受“体育+旅游”的魅力。 此次比赛旨在吸引更多体育爱好者、小朋友、家长来张家界旅游度假，带动旅游经济全面复苏。赛事为期三天，共吸引了来自湘鄂渝黔革命老区的U8、U10、U12共3个年龄阶段的49支队伍400余名小选手及近1000名亲友团参加。比赛结束后，小选手和亲友团将在张家界进行参观游览等亲子活动。来自贵州省思南县的星生代篮球训练营派出了2支队伍参加U10和U12的角逐。该训练营小选手袁志杰表示，比赛虽然重要，但友谊第一、比赛第二，希望通过比赛能交到更多的好朋友。“希望多带孩子出来参加这样的比赛，既锻炼了身体，又能让他到张家界这么风景优美的地方，领略祖国美好的大好河山。”家长陈小林说。 张家界是生态之城、旅游之城，也是运动之城、开放之城。近年来，张家界以推进体育旅游示范城市建设为抓手，加速体育旅游融合发展，组织策划了世界翼装飞行锦标赛、亚洲捷兔慢跑会、张家界半程马拉松赛等活动，体育旅游已然成为张家界的新业态、新动能和新名片。 当天，…