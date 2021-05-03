暴涨400%，酒店3738元一晚，五一各种消费价格暴涨三亚机票度假酒店旅游

（健康时报记者 王振雅）“随便什么酒店价格都涨价3-4倍，各种无语”“酒店全部涨价到超千元一晚，出来办事住的地方都不好下手，再这样我就只能去住招待所了”“价格约涨越高，以后都不敢节假日出来旅游了”……五一节假日期间，不断有读者反映各地机票、酒店的价格暴涨。 国家交通运输部预计今年“五一”假期全国客运量2.65亿人次。 健康时报记者发现，苏州、长沙、三亚、厦门、杭州等多个旅游城市酒店、机票也出现“暴涨”，涨幅100%~400%左右。这样的暴涨真的合理吗？ 中国社科院旅游研究中心名誉主任张广瑞向健康时报记者介绍，每年五一假期酒店、机票价格都会上涨，一年几个假期、黄金周都有这样的规律。 五一期间，三亚酒店涨价情况。 在三亚，亚龙湾红某林度假酒店平时一晚988元的豪华园景大床房，在五一期间居然价格高达3738元/晚，涨幅达242%。该酒店工作人员告诉记者，正值五一期间，酒店入住率非常高，许多房型都没有，这个是目前价格最低的房型了。 为什么价格这么高？该酒店工作人员告诉记者，这是按照市场需求统一定价的。三亚的酒店普遍上涨吗？健康时报记者调研了10余家酒店，发现价格都出现上涨2-3倍的情况。 位…