另外,在这种人多的节假日、又不舍得买快速卡的情况,就不要带小朋友去了,一天下来玩不了几个项目,照片也没拍几张!真的毫无体验! 你想想,这一天累得跟狗一样,问自己,为啥要来,不就是为了孩子么,结果还把孩子累成这样!何必呢! 最后,放上几张烟花图也算是一种安慰吧! 怎样,你还会选择节假日,特别是五一,十一这种时候来上海迪士尼玩么?