上海2021年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ATFX很荣幸地宣布，《交易者杂志》电子版（第一期）正式出版。《交易者杂志》以全球金融市场在二季度及之后的发展趋势为主题，分享了ATFX七位专业市场分析师和专家的观点。

首先，专家预测了主要市场的趋势，随后讨论纳斯达克100、欧元/美元、英镑/美元、美元/加元、美元/墨西哥比索、黄金、白银等热门资产在2021年的可能走势。

七位专业市场分析师:

ATFX的首席市场策略师亚历山德罗·赞布拉诺（Alexandro Zambrano）

ATFX亚太地区首席分析师林铭添（Martin Lam）

ATFX（CY）迪拜代表办公室的市场研究主管拉米·阿布扎德（Ramy Abouziad）

ATFX（亚太）全球市场策略师郑韦璟（Jason Tee）

ATFX亚太区全球市场分析师林璇（Jessica）

ATFX（中国）高级市场分析师陈康（Dean）

ATFX拉丁美洲市场分析师爱德华多（Eduardo）

交易者心态:

最后，ATFX设立专栏章节，旨在帮助投资新手培养正确的交易心态，掌握必备的心理技能。本章还介绍了经证明有效的树立交易信心的技巧。

下载连结：https://www.chinese-atfx.com/trader-magazine/

ATFX《交易者杂志》震撼上线 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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