北京2021年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月3日，思享无限控股有限公司（简称：思享无限，纳斯达克股票代码：SJ）对外发布截至2020年12月31日未经审计的 2020财年业绩，上市后第三季度与第四季度业绩均超指导预期，年收入增长33.6%。

2020 财年运营及未经审计财务亮点

净收入总额同比增长33.6%，从2019财年的9.146亿元人民币增至12.222亿元人民币（1.873亿美元），2020财年第三季度与第四季度净收入均超指导预期。

毛利润为2.622亿元人民币（4,020万美元），同比2019财年增长35.2%，而2019财年同比2018财年增长30.3%。毛利率从2018财年的20.0%提高到2019财年的21.2%,然后再进一步提高到2020财年的21.5%。

净利润同比增长17.5%，从2019财年的1.499亿元人民币增至1.761亿元人民币（2,700万美元）。

调整后的净利润同比增长24.2%，从2019财年的1.499亿元人民币增至1.863亿元人民币（2,850万美元）。

思享无限与BeeLive在2020财年完成对赌目标。

付费用户总数同比增长30%，从2019财年的697,475人增至904,568人。

活跃主播总数同比增长455.2%，从2019 财年的34,651人增至192,389人。

截至2020年12月31日，现金及现金等价物为2.248亿元人民币（3,440万美元），较2019年12月31日的1.374亿元增长63.6%。

思享无限董事长兼CEO何晓武评论：“尽管存在宏观不确定性，但我们在2020财年的运营和财务业绩表现强劲，主要归因于对市场的前瞻性增长战略，以及我们致力于通过前沿技术升级产品功能与用户体验。在这一年里，我们与更多的经纪公司合作，扩大内容产品的广度和深度，从而提升付费用户总数；同时，积极探索新玩法和其他领域的新机遇。2020年8月，为了打入新市场并扩大在全球市场的覆盖范围，收购了全球直播平台BeeLive。展望未来，我们将进一步扩大在移动直播领域的领先地位，让收入来源多样化，并利用后疫情时代经济增长机会，推动平台生态系统的健康增长。”

思享无限CFO邓本桐补充道：“2020年，我们延续了稳健的财务业绩增长，收入和利润都实现了两位数的增长，其中，第三季度和第四季度净收入超过先前的指导性预测，进一步显示了我们健康稳定的业务增长轨迹。全年，通过不断努力优化成本结构，保持有效的成本管理，毛利率明显提高，股东的净收入正向增长。展望未来，我们相信，随着新冠疫情得到控制，充足的资本储备、健康的收入增长及均衡的运营绩效都将推动公司业绩长期的可持续增长。”

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思享无限发布2020财年未经审计财报 年收入增长33.6% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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