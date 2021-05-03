拟成立2家子公司从事区块链大数据及供应链金融业务

纽约2021年5月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商 — 未来金融科技集团（纳斯达克：FTFT，以下简称“未来金融科技”、“FTFT”或“公司”）今天宣布公司全资子公司富册供应链有限公司总经理雷鹏先生参加4月28日在成都市郫都区举行的“2021成都区块链+数字文创产业发展大会”，并与成都市政府签属投资协议，成立2家全资子公司：“富册供应链（成都）有限公司”和“富册大数据（成都）有限公司”，分别用于区块链大数据和高算中心及供应链金融业务。

雷鹏先生在大会上与区块链领域的院士、行业精英、专家学者、国家部委及省市区政府官员，深入探讨了“区块链+数字文创”产权保护、“区块链+数字文创”交易流通等话题，为成都市发展“区块链+数字文创”产业建言献策，同时与其他10家区块链企业联合成立成都市区块链产业联盟，共同推动成都影视城区块链人才中心、区块链核心技术研发中心、区块链创新应用研究中心以及“区块链+”产业孵化中心的快速落地。

未来金融科技首席执行官黄善春表示：“随着区块链技术日益成熟，区块链技术在金融、文化、娱乐、媒体、内容、知识产权等方面的应用，将给中国各个产业转型升级带来全新机遇。公司将在区块链及大数据领域持续投入，为公司创造持续不断的利润增长。”

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未来金融科技参加2021成都区块链+数字文创产业发展大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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