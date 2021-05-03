侯友宜：防疫全面升级 老人共餐改外带

【大纪元2021年05月03日讯】（大纪元记者徐翠玲台湾台北报导） 武汉肺炎 （ 中共肺炎 ）疫情升温， 新北市 长侯友宜3日宣布，严格落实室内实联制、即日起三周， 老人共餐 改为外带餐盒、室外集会超过1,000人以上，须提报 防疫 计划、公车消毒频率从每4小时改为每2小时消毒1次、八大场所严格落实戴口罩，防堵疑似社区感染再度扩散。 侯友宜3日出席“科技行动智能救护车，抢救OHCA大联盟”记者会受访表示，从华航机师染疫到爆发诺富特饭店群聚感染， 新北市 全面检视11家 防疫 旅馆，没有发现混居状况，从报到柜台及所有动线、分房严格区隔，未来也会加强突袭检查防疫旅馆。 当诺富特事件扩大到新北，侯友宜提到，防疫就已经全面升级，除了落实室内集会实联制，室外集会超过1000人以上，须提防疫计划报卫生局、消防局核定，公车消毒密度从每4小时改为每2小时消毒1次，即日起即日起三周取消 老人共餐 ，改为外带餐盒、宫庙活动也从2天前起缩小规模。 他说，防疫旅馆目前已全部检视完毕，八大场所严格落实戴口罩，规劝不听就开罚，完整追踪、列管居家隔离与自主健康管理对象，一个都不能疏漏，防疫全面升级，防堵疑似社区感染…