旅游行业大反攻！景区类上市公司或将全面复苏旅游_手机网易网

旅游行业大反攻！景区类上市公司或将全面复苏 2021-05-03 19:42:00 原标题： 旅游 行业大反攻！“五一”订票堪比春运，多地景区发游客流量红色预警；这次股票真要涨了？ 在“补偿式”休假、“报复式”出游的口号下，一些行业必然迎来大爆发。为此，e公司推出五一行业“show”，选取多个热门行业，看一看它们在今年假期有哪些亮点。 康殷/摄 五一假期第三天，人们出行热情高涨，全国多地热门景点迎来客流高峰。 根据文化和旅游部的数据显示，2020年“五一”假期(5月1-5日)，全国共计接待国内游客1.15亿人次。而今年“五一”假期，伴随着民众旅游探亲需求强劲复苏，机票、门票、酒店等预订量已显著超过2019年同期，全国客流量将达2.5亿人次。 就假期前三天各个媒体发布的旅游一线新闻来看，各大火车站、高铁站、景区人山人海，很多热门景区发布了游客流量红色预警信号。 火车票“手慢无” 铁路12306网站数据显示，截至4月17日18点，累计发售5月1日车票315万张，是2019年同期的3倍以上。机票量价齐涨，去哪儿数据显示，2021年“五一”假期机票预订量已大幅超过2019年同期，较2020年同…