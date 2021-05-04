我在北京，花费近千元为宠物找“酒店”宠物宠物猫宠物犬宠物店苗苗_手机网易网

“五一就不出去玩了，家里有狗走不开嘛。” 在帝都工作的小林生活压力大、工作节奏快，却还是和女朋友养了一条狗。五一来临之际，两个人决定放弃旅游的计划，在家里陪伴自己的“狗崽子”。 “猫狗在，不远游。没有办法的呀，狗离不开人，每天都得遛。”小林表示，这是一种甜蜜的负担，自己心甘情愿为它画地为牢。 和小林一样疲于工作、但仍愿饲养 宠物 的不在少数，养宠热潮已悄然在年轻人中兴起。 有调查显示，2019年中国养宠人群数量9915万人，同比增长34.8%；养宠人群呈现年轻化特征，80后、90后人群占比分别达到了46.3%、20.3%。 不仅如此，敢于为宠物氪金的年轻人也氪出千亿级宠物经济市场。 有数据显示，2015-2020年中国宠物市场规模呈持续增长态势，2020年市场规模为2953亿元、同比增长33.5%；预计到2023年，中国宠物行业市场规模将达到5928亿元。 但每逢出差、放假、春节归家时，如何安置宠物又成为困扰。于是宠物寄养、上门喂养服务应运而生，成为宠物经济产业链上的重要一环。 一窝难求 养猫已经满3年的 苗苗 告诉亿欧EqualOcean，五一假期一定要提前预约宠物寄养，晚了可能就订…