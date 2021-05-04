阅读+非遗+旅游，南图非遗研学，有诗更有远方

斜风细雨轻拂着簇簇花丛，布谷声声唤来了缤纷五月。南京图书馆“书海识·遗”项目用“融”的理念，创新、拓展公共图书馆服务内容，打造阅读+非遗+旅游为一体的浸透式非遗研学文化之旅。 5月4日上午，南京图书馆“书海识·遗”项目组带领30位读者走近中山陵，开启非遗研学活动。此次非遗研学主题是“漫步中山陵，探访雨花茶”。活动中，南京图书馆邀请到阅读推广老师孟琦先生陪伴读者一路同行。读者们跟随孟老师的脚步走进大自然，听声声鸟鸣，赏朵朵花开，品读南图馆藏图书《茶经》。孟老师深入浅出的讲解，让读者们了解到茶叶的历史、起源、生产技术以及茶道的一些基本原理，为本次研学做好知识铺垫。一路的阅读陪伴，孟老师将馆藏图书《在春深——有茶生活》、《不读诗何以解茶》推荐给读者，阅读融入大自然，让阅读更有了温度。 走进中山陵，来到盛峰茶叶文化园。江苏省非物质文化遗产——雨花茶制作技艺传承人，南京市茶叶协会名誉会长陈盛峰先生热情接待了大家。陈盛峰老师讲解雨花茶生长环境，系统讲解雨花茶的前世今生，读者们在炒茶车间停驻观看，手捧娇嫩欲滴、绿中透黄的雨花茶叶，不由得贪婪地吸吮雨花茶特有的清香；在陈老师的指导下，读者们依次体验制茶…