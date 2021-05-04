景区挤到游客喊“退票”，不止一地限流云台山旅游_手机网易网

五一期间，不少景区客流量爆棚，甚至出现景区太过拥挤，游客喊“退票”的情况。 湖北荆州方特东方神话主题乐园 据公开报道，5月2日，有网友反映在湖北荆州方特东方神话主题乐园游玩时，从7点排队到11点，现场十分拥挤，有游客要求退票。景区方面称确有此情况，已为游客全额退票。 四川阿坝州毕棚沟景区 同日，四川阿坝州毕棚沟景区内，大量游客滞留后，大喊“退票”。景区工作人员回应称，景区是盘山公路，车辆行驶较慢。客流量较大，将增加车辆。 河南焦作 云台山 景区 同日，云台山景区突降大雨冰雹，造成观光车辆行驶缓慢。现场，众多游客滞留排队等待，有游客不满，大喊退票。云台山发布致歉。 安徽六安天堂寨景区 同日，金寨天堂寨游客暴涨，超过交通运输承载能力，近万人下山途中滞留，售票处大量游客要求退票。景区称当天接待游客超出疫情条件下线上售票限额。 媒体评论 如何看待该现象？景区如何有效 限流 、游客如何避免花钱买心塞？ 5月4日，新京报发表评论《景区人太多游客喊“退票”：预约制不该“缺位”》认为，经历了春节“就地过年”的等待后，“五一”期间，民众积蓄已久的出游热情充分释放出来，全国多地热门景点迎来客流高峰。“面对…