五一档票房已突破10亿 “补偿式旅游”来了八达岭长城悬崖之上旅客票房旅游_手机网易网

据猫眼专业版数据，截至2021年5月3日18时52分，2021年五一档总 票房 （含预售）破10亿元。当前档期票房前三影片分别为：1.《你的婚礼》3.65亿；2.《 悬崖之上 》2.92亿；3.《秘密访客》1.54亿。 （图片来源：猫眼APP截图） 而据灯塔研究院日前发布的《中国电影市场趋势分析报告》显示，2021年五一档票房规模预计不低于18亿，高于2019年五一档总票房（15.27亿）。 根据猫眼专业数据，5月3日，张艺谋首部谍战片《悬崖之上》即将突破3亿元，且当日票房反超《你的婚礼》，相差超过1000万元，但考虑到此前《你的婚礼》始终票房领先，《悬崖之上》在五一档中段的逆袭便显得难能可贵。随着《悬崖之上》排片率的上扬，两者的总票房差距或将继续缩小。 作为五一档的预售票房冠军，《你的婚礼》在首映日4月30日和档期首日5月1日均表现突出。但到了5月2日，虽排片比和票房占比仍是《你的婚礼》领先，但《悬崖之上》的上座率已默默反超。为何出现这样的“意外”？口碑是唯一解释。在豆瓣，《悬崖之上》迄今维持7.7的高分，《你的婚礼》则从开分的5.6一路跌至5.3；在购票平台猫眼和淘票票，《悬崖之上…