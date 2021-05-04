北京2020年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 尚高有限公司（以下简称“尚高”或“公司”；纳斯达克交易代码：TYHT），一家中国中草药，有机农业和麻产品以及各种以健康和福祉为基础的植物产品的生产商和分销商，今日宣布与美亚联合生物控股有限公司（以下简称“美亚”）达成拟收购美亚至少51%股权的提议。美亚是一家注册于英属维尔京群岛公司，总部位于台湾生物医学园区。双方同意在聘请律师、审计师、评估师等专业团队对各方完成法律、工商尽调，财务审计和企业估值后签订正式收购协议，但不保证一定会达成最终协议。如果最终协议因任何原因未能签署，则提议的任何一方均不对任何其他方承担与不具约束力条款相关的任何责任。

美亚联合生物控股有限公司是一家高科技生物产业公司，关注临床前期和临床阶段化学和生物药物的开发。美亚致力于研发治疗肿瘤、糖尿病以及毒品药物滥用的新靶点的小分子药物和蛋白质药物。

美亚科研团队实力雄厚，汇集了美国著名院校药物研发领域的教授，包括加州大学洛杉矶分校医学院分子和医学药理学系教授、肯塔基大学肿瘤中心分子及细胞生物化学系教授以及肯塔基大学药学院药物科学系教授，每位科研团队成员均拥有逾30年丰富生物技术、药学工作经验，拥有诸多科研成果。

美亚研发管线丰富，现规划有 10 余条药物管线，分为肿瘤、糖尿病和解毒药物等方向的药物研发。其中一项药物已完成临床 2 期，一项肿瘤类药物准备进入临床 2 期，三项其它管线肿瘤类药物已完成临床前期准备进入临床 1 期。美亚规划的药物管线中多项药物属于 first-in-class 药物，在市场中无类似产品上市。美亚凭借科研团队多年的药物研发经验和 AI 药物研发技术相结合，同时从事已知靶点新 me-better 药物的研发。

美亚的AI药物研发技术基于量子物理学、量子化学的计算方法以及人工智能科学。美亚使用AI药物研发技术，配合美亚科研团队在基础研究、药物设计、化学合成、活性检测、动物模型和病理等方面的优势，据美亚估计相比传统药物研发公司可以节省大约3-5 年的药物研发时间，降低药物研发的不确定性，提高药物研发的成功率，大幅降低研发成本与风险，为美亚实现最大利益。

美亚目前正在进行引进药物管线以及开展部分在研管线的后续研发和中后期管线的临床试验。美亚相信其药物具有广阔的市场前景和可持续的盈利能力。以美亚两个在研药物蛋白酶体抑制剂以及新型肿瘤抑制剂和止痛剂为例。预计2024年-2031年，蛋白酶体抑制剂药物用于治疗前列腺癌的年销售收入总和为 146.11 亿美元，治疗多发性骨髓癌的年销售收入总和为 20.81 亿美元，新型肿瘤抑制剂和止痛剂的年销售收入总和为 32.47 亿美元。

关于尚高

尚高是一家控股公司，于1997年8月在特拉华州成立，总部位于中国北京。通过其子公司和可变利益实体，尚高承担了垂直和水平整合的生产，分销和销售渠道，以在中国提供以健康和福祉为重点的植物性产品。利用现代工程技术和生物技术，尚高除其他产品外还生产中草药，有机农产品和特种纺织品。有关尚高的更多信息，请访问http://tianyiluobuma.com。

尚高有限公司拟收购美亚联合生物控股有限公司51%股权 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com