iLab 2021活动期间，宝洁将与亚太区的初创企业开展合作并为他们提供指导，共同打造可定义广告、零售和供应链未来的解决方案

新加坡2021年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 宝洁公司（Procter & Gamble） （NYSE:PG）通过与新加坡经济发展局（EDB）合作，今天推出了为期3天的虚拟创新节活动iLab 2021。本次活动将齐聚新加坡及亚洲其他国家和地区的初创企业，他们将与宝洁合作，共同开发创新产品，从而应对广告、零售和供应链领域所面临的现实挑战。



Deputy Prime Minister Heng launching P&G’s iLab 2021

iLab活动发布仪式在宝洁的i-Singapore数字全渠道中心（i-SiDOC）举行，新加坡副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰先生、美国驻新加坡大使馆代办拉菲克-曼苏尔（Rafik Mansour）先生、新加坡企业发展局副首席执行官Ted Tan以及新加坡经济发展局执行副总裁Cindy Koh女士出席了该仪式。

作为一股推动向善和增长的力量，宝洁正致力于通过利用技术来满足不断变化的消费者需求和期望，从而更好地为消费者提供服务。通过与利用面向未来的技术的初创企业合作，宝洁将能够以建设性的方式打造颠覆性消费者体验。

宝洁亚太、中东和非洲地区总裁Magesvaran Suranjan先生表示：“在后疫情时代，追求创新对于我们经济的复苏和发展至关重要。我们在亚太、中东和非洲地区的愿景是成为一家面向未来的公司，以新加坡为宝洁和我们所在行业的创新中心，引领数字化转型，并推动我们各业务领域的创新。”

在iLab活动期间，部分初创企业将与宝洁一同构思，集思广益，以利用AI个性化、游戏、社交电子商务和弹性供应链等领域的技术来帮助应对挑战。随后，开发出具有前景的方案的初创企业将脱颖而出，与宝洁合作，在后者的亚太、中东和非洲市场开展试点。

iLab的理念取决于宝洁的信念，即动态且可持续的创业生态系统对于企业能否满足客户不断变化的需求至关重要。有了新加坡经济发展局的支持，宝洁还将为初创企业提供指导，并通过网络合作开展交叉交流。

宝洁亚太、中东和非洲地区高级副总裁兼首席财务官Karthik Natarajan先生称：“在这段激动人心的旅程中，我们非常感谢有志同道合的合作伙伴的支持，特别值得一提的是，我们与新加坡经济发展局和新加坡企业发展局（ESG）都建立了密切的合作关系。在宝洁，我们始终努力引领各业务领域的变革，并为我们的合作伙伴、员工和其他利益相关者提供支持。”

iLab活动将专注于三个不同的领域，即广告业、零售业和供应链的未来。这三个领域代表了不断变化的消费者和零售需求，有望推动媒体生态系统的转型和供应链的变革。

宝洁根据其设定的实际业务挑战对100家初创企业进行评估，最终选出的27家入围者将参加2021年5月4日至6日举办的为期3天的虚拟节活动。

宝洁公司简介

宝洁服务于全球消费者，公司拥有最强大且值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®（Always®）、香必飘®（Ambi Pur®）、碧浪®（Ariel®）、Bounty®、Charmin®、佳洁士®（Crest®）、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®（Febreze®）、Gain®、吉列®（Gillette®）、海飞丝®（Head & Shoulders®）、兰诺®（Lenor®）、玉兰油®（Olay®）、欧乐-B®（Oral-B®）、帮宝适®（Pampers®）、潘婷®（Pantene®）、SK-II®、汰渍®（Tide®）、Vicks®和护舒宝®（Whisper®）。宝洁在全球约70个国家设有业务部门。

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宝洁与新加坡经济发展局推出iLab 2021 加强新加坡创新生态系统 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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