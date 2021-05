宏利捐赠 25 万加元支持亚洲新冠疫情救援工作

C$ unless otherwise stated TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

多伦多2021年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 新冠疫情目前正在亚洲部分地区卷土重来,并造成了毁灭性的影响。为了应对这一巨大的影响,宏利向 Project HOPE 捐赠 25 万加元。这笔捐款将用于为印度和该大流行病影响最严重的亚洲其他地区的医疗机构提供急需的物资,包括氧气、ICU 床、个人防护装备和其他关键的医疗用品。

除了这项捐赠,宏利正在启动员工定向计划,以进一步使我们的全球团队能够支持亚洲的这些社区。

宏利全球首席营销官 Karen Leggett 表示:“这场大流行病对亚洲许多地区的社区、客户和同事造成了毁灭性的影响,特别是印度、印度尼西亚、柬埔寨、马来西亚和菲律宾地区。医疗设施承受着非同寻常的压力,所以宏利很自豪能支持 Project HOPE,为医疗机构提供救生物资,以帮助最需要的人。”

Project HOPE 副总裁兼首席发展及通信官Cinira Baldi表示:“Project HOPE 非常感激宏利的支持。在这重要关头,全球各行各业团结协作,伸出援手,对抗击疫情非常重要。疫情还没有在所有国家得到控制之前,对我们所有人而言,它仍然是一项全球性威胁。”

在过去一年中,为应对新冠肺炎疫情,宏利已捐款近 500 万加元来支持社区,重点用于多个关键领域,包括确保弱势群体的食品安全、支持医护人员福利、通过数字化计划提供心理健康支持,以及开展配捐和线上志愿者计划。

