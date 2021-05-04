Nano Dimension收购微机械学3D打印技术领导者，NanoFabrica Ltd

一场微型印刷机器学习驱动下的制造业革命

3D 深度学习将推动人工智能分布式数字制造应用

超高精度增材制造电子产品（增材制造电子产品）

佛罗里达州桑瑞市2021年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Nano Dimension Ltd.（纳斯达克股票代码：NNDM），一家行业领先的增材制造电子（AME）/PE （3D印刷电子）产品供应商，该公司今天宣布已经签署了一份最终协议，收购NanoFabrica Ltd. （“DeepCube”） （“NanoFabrica”） （https：//www.nano-fabrica.com/），这是一家精密3D微型打印（或精密增材制造）技术和转钥系统的业界领导者。Nano Dimension将向NanoFabrica的股东支付一笔款项，总金额介于5,490万美元至5,940万美元之间。其中，将2,300万至2,750万美元的款项以现金方式支付 （这取决于NanoFabrica 是否达到某些业绩里程碑， 以及在收购后NanoFabrica 的创始人在规定的期限内继续工作），大约3,200万美元以美国存托股票（ADS）的方式支付（在本次交易结束后的24个月内，其中大约30%的股票不能出售）。基于Fabrica在未来12个月的收入和毛利润业绩来确定某些现金支付款项。

NanoFabrica 是精密数字制造领域的重要参与者。其工业增材制造系统具有独有的微米级分辨率，具有超精细的功能、细节、准确性和精密度，这是由创新性的微自适应投影技术实现的。NanoFabrica 将增材制造技术的应用能力引进高精度应用领域，与Nano Dimension的典型目标市场相吻合。（https：//www.nano-fabrica.com/industries）：航空、航天、高端电子以及汽车、医疗、光学、研究、教育领域等。NanoFabrica 的技术和机器旨在实现精确复杂零件的数字化批量生产。凭借先进的硬件、软件和材料以及一支由专家和行业资深人士组成的团队，他们有能力通过微零件制造创新来实现潜在的业务转型。 innovation.（https：//www.nano-fabrica.com/media1）。

现在，NanoFabrica的科学家和工程师预计将全部加入Nano Dimension，他们是材料、软件、机械自动化和机器人技术领域的领先专家和行业资深人士。NanoFabrica的两位创始人将继续领导他们：

Jon Donner博士，拥有纳米光学博士学位，并获得物理学和电气工程双学位。

Eyal Shelef先生，曾在R&D惠普公司研发部门工作了16年，他领导制造大型工业机器，为数字印刷行业开发了一些最先进的材料，对于算法开发、过程控制和先进的化学制造过程进行管理。Eyal已经以他的名义注册了35项以上的专利。

Nano Dimension首席执行官Yoav Stern表示，“NanoFabrica符合Nano Dimension的垂直原始设备制造商（OEM）目标市场， 因此，两家公司的分销渠道和上市工作都将发挥杠杆作用。同时，我们的共同愿景是将用于高性能电子设备（Hi-PEDs ）的微电子3D制造机器技术与NanoFabrica 的微机械3D打印技术相结合。未来，高性能电子设备（Hi-PEDs ）、小型高性能印刷电路板（PCB）将与微机械印刷应用交织在一起，附和‘下一件大事就是小事’的格言。”

Stern先生称：“此外， NanoFabrica的机器符合Nano Dimension的愿景，目的旨在建立‘工业4.0’解决方案，这需要构建一个人工智能/机器学习（AI / ML）‘分布式数字制造应用程序’，而不是仅仅是将机器作为基本设备。附加的边缘设备将以NanoFabrica 的3D微打印系统的形式提供‘AI/ML/DL分布式电子制造应用程序’。最后，最终目标是要获得一种功能，以数字形式维护高端PCB设备，微机械零件和Hi-PEDs 的库存：以具有竞争力的价格以最好的质量在需要的时候、需要的地方打印，只打印需要的数量，因为在这个时间点上，特别是在高混合/小批量的情况下，产量都是最高的。”

NanoFarica首席执行官兼联合创始人Jon Donner博士将成为NanoDimension 的NanoFarica部门总经理，他评论说：“对于NanoFabrica 和整个精密制造领域来说，今天真是激动人心的一天。我们已开始着手改造这一传统的模拟非环保产业，通过加入行业领导者Nano Dimension，我们将能够更快、更精细地完成我们的使命。通过将深度学习的先进能力与制造系统相结合，我们希望将打印速度提高5倍，产量提高20倍。今后，通过将精密超小型化功能与Nano Dimension的高性能电子设备（Hi-PEDs ）相集成，我们将成为垂直市场的变革力量。Nano Dimension与NanoFabrica 的组合产品将大大增加应用程序的数量，即我们计划中数字制造系统神经网络中与大规模制造相关的应用程序的数量。”

Sullivan & Worcester Tel-Aviv公司担任Nano Dimension收购事宜的法律顾问。

投资者电话会议：

美国东部时间 2021 年 4 月 29 日，星期四，上午９点。

Nano Dimension 将于美国东部时间 2021 年 4 月 29 日星期四上午 9点召开投资者电话会议，公布上述收购项目最新情况。如需参加电话会议，请拨打以下电话会议号码之一。请在电话会议开始前五分钟拨打电话。

美国拨入号码： 1.866.744.5399

以色列免费电话拨入号码： 03.9180644

时间：美国东部时间上午9点，太平洋时间上午6点

一次重播：电话会议结束后，可在公司的IR网站上查看。拨打电话时，参与者必须陈述自己的姓名和公司。

相关链接 :

http://www.nano-di.com/

Nano Dimension收购微机械学3D打印技术领导者，NanoFabrica Ltd – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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