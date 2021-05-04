投洽会释放中国投资好声音

广州2021年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由商务部主办的第二十一届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称“投洽会”）将于2021年9月8日至11日在福建厦门举办。4月29日下午，投洽会组委会在广州举办专场推介活动，向海内外嘉宾客商发出热情邀约。商务部投资促进事务局、福建省商务厅、厦门市相关部门领导，外国驻穗总领馆、中外投资促进机构及商协会代表，以及企业家和媒体记者共200余人出席。



推介会现场



商务部投资促进事务局李勇副局长致辞

商务部投资促进事务局李勇副局长代表投洽会主办单位致辞，通报了疫情下我国利用外资逆势增长情况，指出新发展阶段下举办投洽会的重要意义，强调在更高起点、更高站位上探索创新，推动投洽会转型升级、提质增效，释放中国投资好声音、引领中国投资新机遇。



厦门市会议展览局陈颢颖局长致辞

厦门市会议展览局陈颢颖局长代表投洽会东道主致辞，介绍了厦门市的优势产业、营商环境和发展风采，展现办好投洽会的决心和信心。组委会代表重点介绍了今年投洽会的新内容、新特点，以及“云上投洽会”数字平台建设成果。主宾国菲律宾、重点合作省黑龙江代表也在会上作了投资推介。



推介会现场

推介活动国际化特色鲜明，共有35家外国驻穗总领馆的50多名外交官及商务代表应邀出席，其中包括16位总领事、4位副总领事，创历年之最。此外，推介会设置精彩的“对话”环节，结合国际投资合作热点话题，有代表性地邀请俄罗斯驻华商务处、华南美商会、日本贸易振兴机构、香港贸发局等机构的代表，共同分享投洽会合作机遇，探讨借助投洽会促进多双边务实合作。推介会交流互动气氛热烈，与会嘉宾对本届投洽会寄予美好期待。



嘉宾对话

据组委会介绍，今年是“十四五”规划和服务构建新发展格局开局之年。新一届投洽会聚焦“新发展格局下国际投资新机遇”，围绕“十四五”规划、“一带一路”共建、多双边区域合作等重点内容，强化投洽会双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨三大平台功能，打造国际化、专业化、品牌化的精品，服务新一轮高水平对外开放。大会期间，将举办2021国际投资论坛、外资企业座谈会等系列高端论坛，发布权威的投资政策、信息、报告，为境内外投资机构和广大客商搭建持续、稳定的交流合作平台。

今年投洽会主题鲜明、内涵丰富。大会突出投资服务实效，将专设投资服务展区，汇聚高端的投资服务机构和金融机构，展现招商引资新理念、投资促进新模式。同时，还围绕数字经济、人工智能、绿色环保、生物科技等新兴产业，设置不同产业专区。另外，组委会高度重视数字化赋能展会工作，全面升级“云上投洽会”，提供更加优质、便利化的服务，打造“永不落幕”的投资促进平台。

第二十一届投洽会在广州举办专场推介会圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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