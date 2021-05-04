香港2021年5月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 曾氏集团（Tsangs Group）欣然宣布，该公司已于2021年4月4日与阿联酋迪拜的HBK 集团（简称“HBK”）成功签署了一项策略性合作协议。该协议旨在为初创公司启动一个联合技术和创新基金，涵盖地区包括中东、中亚、次大陆和非洲，本项合作将令科技进入工业4.0时代及将颠覆整个新兴技术板块。

HBK由酋长哈马德–本–哈利法–本–穆罕默德–阿勒纳哈扬（Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Mohammed Al Nahyan）创立，旨在进行多方位项目投资，并与世界不同伙伴建立合资策略性的合作关系，创造出可持续性、人性化及更多就业机会的投资项目。通过这次合作，HBK和曾氏集团都期望展开启一段美妙的旅程，正式开展具备全球使命感，寻找、培养及提升创新型技术人才的素质。

HBK董事长兼创始人酋长哈马德–本–哈利法–本–穆罕默德–阿勒纳哈扬表示：“我们非常高兴与曾氏集团携手建立这个具有历史意义的创新基金，也非常高兴看到曾沛霖先生及曾氏集团的热情和努力，曾先生对投资理念及如何颠覆技术性初创公司的想法，与我们集团一直秉持的思维不谋而合。”

HBK集团首席执行官Anwar Hussein先生表示：“HBK和曾氏集团都坚信，改变游戏规则可提升科研技术水平及推动人才与经济发展。本次我们与曾氏集团成立的基金为市场上首个同类型的基金，为行业带来新的一页。”

曾氏集团董事长曾沛霖（Patrick Tsang）表示：“我们为HBK成为我们在中东的首次合作对象之一感到非常激动和高兴，双方将产生巨大的协同效应。我们的愿景和核心价值观非常吻合。我们坚信，双方共同投资，联合我们的优势、全球网络和专业知识，将能创造价值和变革，让世界变得更加美好。”

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曾氏集团与HBK集团签署策略性合作协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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