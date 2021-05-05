南财快评：五一假期，消费如何？五一假期人流出行长假旅游_手机网易网

南财快评：五一假期，消费如何？ 2021-05-05 18:25:19 21世纪经济报道 2019年以来， 五一假期 天数延长，从2018年的3天延长至2019年的4天，2020年疫情后进一步延长至5天，2021年维持5天假期。2019年经验显示，假期延长后，居民 出行 意愿明显上升；2020年五一国内疫情刚平复，假期延长的影响并没有明显体现，2021年五一维持5天 长假 ，对居民出行意愿和消费的提振或较为明显。 居民出行加快正常化，五一假期前两日出行人数超过疫情前、铁路出行增长较快。五一前四日，全国旅客发送人数达2.1亿人次、较2019年同期增长1.7%，其中首日增长7.3%。分运输类型来看，铁路出行人数增长较快、前四日较2019年同期增长3.8%，而道路和民航出行人数分别较2019年同期增长0.5%和下降2.0%。 劳动力输出大省、热点 旅游 城市 人流 相对较大，或与返乡、旅游等增多有关。百度迁徙显示，五一首日，河北、安徽、江西、河南等省人口净迁入较多，而北京、广东、上海等净迁出较多，或一定程度反映人员返乡；与清明首日相比，河北、安徽、湖南等净迁入明显增多，广东、海南和内蒙古净迁…