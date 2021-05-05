“五一”出游数据凶猛，00后增2.5倍后生可畏机票五一假期去哪儿携程黄金周_手机网易网

“五一”出游数据凶猛，00后增2.5倍后生可畏 2021-05-05 15:43:10 21世纪经济报道 5月5日， 携程 、 去哪儿 等OTA发布的2021 五一假期 出游统计报告显示，今年五一假期出游全面超过2019年，创造多个新高。 去哪儿表示， 机票 预订量较2019年增长超3成，酒店预订量较2019年增长超4成，人均花销达到1713元。携程方面的数据显示，携程“五一” 黄金周 总订单量同比增长约270%，对比2019年同期增幅超过30%。在“加强版”黄金周的带动下，携程酒店预订间夜以及GMV在假期前三天连续突破平台历史峰值，对比2019年同期，单日订单量增幅最高达70%。 “五一”新高：机、酒、消费爆了 今年五一出游在出行、花费、出游时间等维度都刷新历史记录。 据去哪儿数据显示，今年五一机票、酒店预订量都创近年五一假期新高，机票预订量较2019年增长超3成，酒店预订量较2019年增长超4成，五月一日起飞的机票、入住的酒店的预订量更是打破平台历史记录。 在假期全国高速免费通行政策的影响下，今年“五一”租车市场迎来一轮爆发，对比2019年同期，携程租车单日订单量最高增幅约330%…