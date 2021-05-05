南京奢牌酒店大爆发 文华东方、裸心、柏悦都来了南京奢牌酒店_新浪时尚_新浪网

原标题：南京奢牌酒店大爆发，文华东方、裸心、柏悦都来了！ 作者：外滩设计酒店 首家MO、悦榕庄、裸心， 国内又一家深坑酒店…… 组团去南京吧！ 4月16日，江苏省园艺博览会开幕了，主场地南京园博园也随之开启。江浙沪的朋友们又多了一处踏青赏玩的地方。 更让我这个酒店控兴奋的是，园博园里面还入驻了悦榕庄、万豪傲途格、万豪威斯汀、丽笙精选、洲际英迪等六家酒店。 其中的悦榕庄还是国内又一家深坑酒店。 南京园博园悦榕庄 但园博园酒店群仅是南京新酒店市场的冰山一角。 图片来自《南京发布》 去年南京丽思卡尔顿酒店和南京钟山高尔夫酒店两大重磅的登场，建立了南京酒店的新高度。 前者耗资15亿打造，拥有超过6000件艺术品，可能是最有艺术氛围的丽思卡尔顿；后者为国内首家古典度假庄园，囊括了百年传奇高尔夫球场与海外第二家黑木料理。 南京钟山高尔夫酒店 接下来南京酒店大爆发，将迎来国内首家也是全球最高的金普顿，还有江苏首家文华东方，南京首家JW万豪、柏悦等品牌，备受期待的裸心也将落地又一力作裸心岭。 未来几年，南京这片沃土将成为新开酒店数量最多的城市之一，所有重磅品牌有希望聚齐。期待值拉满！ 01 南京文华东…