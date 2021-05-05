百度五一搜索大数据：“旅游”、“12306”等搜索热度回暖-钛媒体官方网站

钛媒体5月5日消息，据报道，今年五一假期超2.5亿人出行。百度搜索大数据显示：“旅游”相关搜索热度达疫后最高水平，机票、火车票、酒店预订等搜索均大幅上涨，中国铁路12306官网的搜索热度已经超过2019年五一。 在用户需求爆发的背景下，国内游市场呈现出目的地小众化和旅行主题多元化的趋势。泰山、故宫、长城等热门目的地依然是“人从众”的火爆景象，许多之前相对小众的景点热度快速上涨，为用户出行提供了多元化的选择。 百度搜索大数据显示：佛教名山五台山、普陀山分别同比上涨324%、232%，成五一期间搜索涨幅最高的目的地。理塘因为丁真的走红搜索热度暴涨178%，西双版纳、西昌邛海、沙坡头等西部景区搜索涨幅也冲进前十。 同时，特色化主题线路成为国内游新挖掘点，百度搜索大数据显示：赏花游、红色游、徒步游等特色主题旅行线路热度上升。南湖革命纪念船、井冈山、遵义会议会址成为最热红色旅游目的地；以腾格里沙漠、梅里雪山、青海湖等为代表的徒步游目的地，和洛阳、广州、西昌等赏花游关注度较高。 此外，“音乐节”“剧本杀”相关搜索量同比增长185%、169%，成为年轻人最热衷的消费方式。十余部电影抢滩上映“最挤五一…