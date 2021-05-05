“机票盲盒”，说走就走？有人抽到扎兰屯…旅行单程机票

统计显示，“机票盲盒”的参与者以90后的年轻用户为主，95后、00后的群体居多。 在南京师范大学读研一的艾同学告诉扬子晚报/紫牛新闻记者，他老家在兰州，最近看到朋友圈有人分享“机票盲盒”，好几个朋友都抽到了兰州。他也试了几次，刚好抽到了五一期间飞兰州的机票。但他犹豫了一下，没有及时锁票，票就售空了。 另一位赵同学则抽到了从南京到大连的航班。但这不在她的预想范围内，所以她取消了，可以全额退款。 95后小杨表示，自己没抽过“机票盲盒”，但因为这个话题比较热，她也有关注。她在抖音上看到过一个视频，印象很深刻。博主在视频中写到“我的机票盲盒真的绝了”。原来，这位博主想去青海、敦煌或者成都，结果抽到了扎兰屯，并在视频中发出“呐喊”——“谁能告诉我，扎兰屯在哪？” 抖音截图 扬子晚报/紫牛新闻记者记者搜索发现，扎兰屯是内蒙古呼伦贝尔市下辖县级市，最近正是当地的杜鹃花期，也是不错的生态游目的地。不过确实可能相比青海、敦煌、成都，这个目的地了解的人不太多。 小杨介绍，同学中有抽到“机票盲盒”并搭乘的，发现是红眼航班，所以虽然机票便宜，但旅途中还是有些累的。 抽“机票盲盒”有薅羊毛心理， “说走就走”…