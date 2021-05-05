携程“五一”订单量同比增长约270% 南京入围十大热门城市

5月5日，携程联合新华财经发布《2021“五一”旅行大数据报告》，以多维度数据展现“五一”黄金周期间国内旅游市场的强势复苏。 今年“五一”连休五天，消费者积蓄已久的长途出行需求得以释放。来自携程方面数据显示，携程“五一”黄金周总订单量同比增长约270%，对比2019年同期增幅超过30%。 酒店、门票、租车、机票四项业务单日订单量最高增幅分别为：70%、449%、330%、28%。其中，北京、上海、广州、杭州、成都、西安、南京、重庆、武汉、长沙入围“五一”黄金周十大热门旅游城市。 在“五一”出游人群中，“90后占比达37%，“80后”占比达27%。“00后”表现不俗，占比达21%，旅游消费直追“80后”。另一方面，在这个小长假中，一众拥有世界级美景的绝美秘境崭露头角。 对比2019年和2021年订单量100强城市来看，荆州、连云港、汕头、湖州、大同、洛阳、淮安、张家界、济宁、日照入围今年“五一”黄金周增速最快的目的地城市。 受消费者出游模式转变以及近期一众影视剧、综艺带动，在这个小长假，乡村旅行变得愈发火热。翡翠湖所在的茫崖市、怒江第一湾所在的贡山县以及位于那曲市的班戈县入围“五一”黄金…