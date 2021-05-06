2.3亿人次花了1132亿！"五一"旅游大爆发五一假期服务业旅游业黄金周旅游_手机网易网

这个超1132亿元的“大项目”，你参与了吗？ 经文化和 旅游 部数据中心测算，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，实现国内旅游收入1132.3亿元，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。 与此同时，灯塔专业版实时数据显示，截至5月5日晚9点半，2021年五一档总票房达16.61亿，创票房、人次、场次最高新纪录。 根据最新数据，5月1日至3日，海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比大幅增长。其中， 五一假期 首日，海口海关共监管离岛免税购物金额1.42亿元，购物人次2.24万人次，购物件数23.2万件，分别同比增长209.7%、157.8%和243.2%。 证券时报记者统计发现，近十年间A股5月家用电器、食品饮料等消费板块整体上涨概率较高，达到80%。有券商研究团队表示，2021年的五一假期是历史上五一同期旅行和节假日消费火爆的一次，但 服务业 复苏可能对居家耐用品消费起到一定的抑制作用，2021年或将呈现服务业大幅回暖，制造业景气度开始回落的局面。 2.3亿人次出游 据央视财经消息，经文化和旅游部数据中心测算，2…