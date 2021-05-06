“五一”亲子游热度高涨 00后“旅游+观演”成新亮点-新闻频道-和讯网

热评：重磅利好涨士气！揭秘医美板块产业链的成长价值，速看详情>> 作者： 乐琰 陆涵之 [ 相较于未婚人士倾向于户外、在小长假挑战自我、亲近自然；已婚人士则在酒店、箱包、游泳装备消费上增长更多，更倾向于出游。同时已婚人士加油卡消费额同比增长，也在一定程度上反映了家庭自驾游的火热。 ] [ 大众 点评数据显示，今年“五一”期间，澳门酒店的订单量飙升，较2019年同期增长了1.8倍。 ] “五一”小长假收尾，携程、同程、驴妈妈、马蜂窝、去哪儿、飞猪等各大 旅游 平台数据显示，在安全出行的前提下，假期内国内旅游市场强势复苏，国内景区、住宿、大交通等各类旅游消费均实现大幅增长。 假期内，同程大交通（含机票、火车票、车船票）服务人次同比上涨133%，酒店预订间夜量同比上涨218%，平台景区门票预订量同比增长441%；携程“五一”黄金周总订单量同比增长约270%，对比2019年同期增幅超过30%。 在消费人群方面，“00”后逐步成为出游主力，旅游过程中出现了“观演+旅游”等新趋势。此外，无论是“拖家带口”出门娱乐还是宅家乐居，以家庭为单位的消费是五一假期的新特点。 哪些目的地最热门？ 假期前夕，文…