五一消费数据亮眼 5月成最佳布局期黄金周旅游_手机网易网

记者 杨帆 本报讯 “五一” 黄金周 转眼结束，今年五一出游在出行、花费、出游时间等维度都刷新历史记录。机构预计，5月A股结构博弈加剧但整体依然波澜不惊，是布局下半年行情的最佳窗口。五一超预期的影视、航空酒店等相关板块将存在突出表现机会。 消费延续复苏 多领域刷新纪录 今年“五一”假期，国内各消费领域有多火?最新数据显示，“五一”假期各地消费市场活力十足，消费需求持续释放，各消费领域景气度进一步得到提振。 在 旅游 方面，文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%;实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。 《投资快报》记者注意到，多家旅行平台也发布旅游大数据报告，以多维度数据展现“五一”黄金周期间国内旅游市场强势复苏情况。 去哪儿数据显示，平台“五一”假期人均出游时间达到4.18天，超过2019年的3.83天、2020年的4.06天。值得注意的是，人均1713元的花销也创近年“五一”假期新高。 来自携程方面数据显示，平台“五一”黄金周总订单量同比增…