品玩5月6日讯,据 The Verge 报道,蓝色 起源 近日表示,该公司计划在7月20日首次提供 亚轨道 观光 旅行 服务。 据悉,蓝色起源将会通过在线拍卖的方式提供一个座位,中拍者将会在7月20日乘坐 New Shepard 飞船 进行观光旅行。 蓝色起源 硬核技术 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The