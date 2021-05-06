年轻人2021年消费预期排行榜：旅游、保健养生、教育培训_财经上下游_澎湃新闻-The Paper

央视财经客户端5月5日报道，现代社会能毫无顾忌的消费群体恐怕就是年轻人了。年轻人的钱都想往哪花？恐怕也是很多商家所关心的问题。来看看大调查的数据结果。 视频来源：央视财经客户端(02:51) 在中国的消费市场，年轻人是一个非常值得关注的群体。他们的钱都喜欢往哪花？ 央视财经新媒体联合《中国美好生活大调查》发布中国青年消费大数据。数据显示， 在2021年的消费预期中，旅游、保健养生和教育培训位列18-25岁年轻人消费榜单的前三甲。 大调查发现，初出茅庐的Z世代们绝对是旅游消费的主力军，有超过三分之一的95后表示好想出门看世界。而其它年龄段的人旅游热情也是不相上下，被压抑了一年的旅游需求在今年很可能要爆发。 年轻人最向往的旅游目的地是哪里？大调查通过支付宝线上平台深度调查发现，南方城市对他们更有吸引力一些。在年轻人最向往的城市排名中， 前五名全部被南方城市占领。 排在年轻人2021年消费榜单第二位的是保健养生，他们预计增加消费的比例比2020年上涨了7.5个百分点（2021年预计消费33.27%，2020年实际消费25.75%）。近年来年轻人已经成为保健品市场不可忽视的力量。 大调查对18…