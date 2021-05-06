国际航协：三月份国内客运回升 但国际旅行仍未见转机客运旅行沃尔什旅客航协_手机网易网

国际航协：三月份国内客运回升 但国际旅行仍未见转机 2021-05-06 16:40:12 看航空 中国航空新闻网讯： 国际航空运输协会（IATA，以下简称“国际 航协 ”）全球航空 客运 需求定期报告显示，2021年3月份客运量仍低于新冠肺炎疫情前水平（2019年3月份），但环比2021年2月份有所增长。 受新冠肺炎疫情影响，2021年与2020年月度数据同比结果有所失真。除非另作说明，本文的同比结果均为与2019年3月份常态需求数据所进行的对比。 •与2019年3月份相比，2021年3月份航空客运总需求（按照收入客公里或RPKs计算）下降67.2%。比2021年2月份降幅（74.9%，与2019年同期相比）有所改善。主要得益于国内市场尤其是中国市场的增长。但国际 旅行 仍原地徘徊。 •3月份国际客运需求比2019年3月份下降87.8%，略好于2021年2月份降幅（89.0%，与2019年同期相比）。 •与疫情危机前水平（2019年3月份）相比，国内总需求下降32.3％，但环比2021年2月份有很大改善（国内客运与2019年同期相比下降51.2％）。如前所述，与2021年2月份相比，…