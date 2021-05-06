五一假期航空旅行预定量大幅激增 超疫情前23%机票旅行飞机航班航空公司_手机网易网

五一假期航空旅行预定量大幅激增 超疫情前23% 2021-05-06 16:40:11 看航空 中国航空新闻网讯： 今年的劳动节假期是较长一段时间以来，在基本无疫情情况下的首个国内长假。春节期间多起新冠病例爆发导致部分地区实行封锁后，根据预期，劳动节假期会释放长期被压抑的 旅行 需求。在五天的假期里，利用地面、铁路和空中交通方式的国内旅行需求预计可达到2亿-2.65亿次，几乎回到了疫情前的水平。 尽管大多数旅行采用地面和铁路交通的方式，但4月30日至5月6日期间的航空旅行预订量大幅激增。据Trip.com网站估计， 航班 座位预订量比2019年同期增长了23%。劳动节期间的经济舱 机票 价格与2019年同期水平相比上涨了11%。过去六个月的经济舱机票价格与2019年同期相比平均下降了23%。 从具体航线来看，按预订量排列的航线显示，航空旅行需求主要来自上海、北京和重庆等人均收入较高的城市。与2019年同期相比，这些热门航线的预订量增加了100%到300%之间。然而，与2019年相比，这些航线的机票价格一般仍然较低，排名前三的城市组合除外（上海-三亚、北京-三亚和上海-重庆）。有意思的是…