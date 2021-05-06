赵伟等：五一假期，消费如何？五一假期人流出行长假旅游_手机网易网

赵伟等：五一假期，消费如何？ 2021-05-06 15:27:29 中新经纬 中新经纬客户端5月6日电 题：《赵伟等： 五一假期 ，消费如何？》 作者 赵伟(开源证券首席经济学家) 杨飞(开源证券资深宏观研究员) 五一假期，居民 出行 加快恢复、人数超过疫情前水平 五一假期的延长，有利于提升居民出行意愿和提振消费。2019年以来，五一假期天数延长，从2018年的3天延长至2019年的4天，2020年疫情后进一步延长至5天，2021年维持5天假期。2019年经验显示，假期延长后，居民出行意愿明显上升；2020年五一国内疫情刚平复，假期延长的影响并没有明显体现；2021年五一维持5天 长假 ，对居民出行意愿和消费的提振或较为明显。 居民出行加快正常化，五一假期前两日出行人数超过疫情前、铁路出行增长较快。五一前四日，全国旅客发送人数达2.1亿人次，较2019年同期增长1.7%，其中首日增长7.3%。分运输类型来看，铁路出行人数增长较快、前四日较2019年同期增长3.8%，而道路和民航出行人数分别较2019年同期增长0.5%和下降2.0%。 注1：2021年为五一假期前三天数据，其余年份为完…