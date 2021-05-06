违规接受吃请、旅游！崇仁县生态环境局原副局长梅抚良被立案调查凤凰网江西_凤凰网

u003cp>为进一步严明纪律规矩，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续发力纠治“四风”，着力强化警示震慑，u003cstrong>现将近期查处的2起违反中央八项规定精神问题通报如下。u003c/strong>u003c/p>u003cp>u003cstrong>抚州市崇仁生态环境局党组成员梅抚良等人违规接受可能影响公正执行公务的吃请、旅游等活动安排问题。u003c/strong>2017年6月，原县环保局经班子会议研究，决定选取5家第三方检测公司作为备案检测公司，并安排时任副局长的梅抚良为组长，局监察大队大队长吴卫民、局环境审批股负责人刘国东、局污控股负责人艾志刚等3人为成员考察组对注册地在南昌的7家检测公司和杭州一家检测公司进行实地考察，并确定名次。考察期间，考察组接受了南昌其中一家公司的住宿安排1晚；在杭州考察时，考察组等人接受杭州某检测公司宴请2次和住宿1晚，并使用该公司车辆送至西湖游玩。2021年4月，梅抚良被立案调查，吴卫民、刘国东、艾志刚等3人受到诫勉处理。u003c/p>u003cp>u003cstrong>六家桥乡敬老院报账员周国经同志违反公务接待有…